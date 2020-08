Ny teknologi åpner for at to av samme kjønn kan få barn sammen i laboratoriet

Mulighetene som åpner seg når vi nå virkelig kan endre på sammensetningen av gener i DNA, er svimlende. Det skremmer mange at vi kan utrydde barnløshet. Og at kvinner og menn kan få barn med en annen av samme kjønn. Vi skal ikke gjøre oss til herre over den delen av naturen, mener mange – selv om vi er kommet veldig langt på den veien med enklere teknologi allerede.

Vi snakker med doktor i molekylærbiologi Sigrid Bratlie. Hun er også medforfatter av boken «Fremtidsmennesket», om mulighetene og dilemmaene som kommer mot oss som et hurtigtog.

Det store skremslet er designerbarn. Barn med egenskaper foreldre kan plukke fra en meny. Valg av intelligens, styrke, skjønnhet, øyenfarge og mye annet får mange til å grøsse. Det har ikke Bratlie noen tro på. Slikt ligger veldig langt inn i fremtiden. Det som er mer realistisk er at vi kan fjerne eller endre gener som disponerer for arvelige sykdommer. Ikke bare fra barnet som vil bli født, men fra de som arver egenskapene fra barnet i fremtiden også.

Slike nærstående muligheter er det selvfølgelig veldig vanskelig å si nei til. Politikere skal ha gode grunner til å la barn bli født til et liv i sykdom.

