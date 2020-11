Ny studie: Papirgjenvinning er kun så grønn som energien bak

"Resirkulering er gull," er uttrykket som oppsummerer kjernen i den sirkulære økonomien. Det er ment å spille en viktig rolle i å møte klimutfordringene våre. I Danmark er økt sortering for gjenvinning er et sentralt punkt i regjeringens første store klimaavtale, som vil bane vei for målet om en 70 prosent reduksjon i CO2-utslipp sammenlignet med nivået fra 1990.