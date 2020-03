Ny storkontrakt for norsk elbillader

Nå har den Stavanger-baserte bedriften Easee inngått en norsk produksjonskontakt med den norske elektronikkprodusenten Norautron som har en potensiell verdi på over 520 millioner kroner.

Easee Easee ble opprettet av tre gründere i Januar 2018, med en visjon om å forme fremtidens strømnett. De startet med å utvikle verdens smarteste laderobot til elbiler. Laderoboten skal ikke bare løse sluttbrukerne sine ladeutfordringer, den skal også være med å bidra til et mer bærekraftig strømnett og en mer intelligent distribusjon av den tilgjengelige energien. Easee er etablert i Norge, UK, Nederland og snart Tyskland.

Selskapet startet opp i 2018, men i fjor solgte de hele 19 000 laderoboter for 95 millioner kroner. De fleste i Norge, men de har solgt i ni land i Europa. I år er målet å omsette for 250 millioner kroner ved et salg på 50.000 laderoboter.

Allerede i 2018 inngikk Easee en produksjonsavtale med Norautron som har stått for produksjonen av det Easee omtaler som smarte laderoboter. Samarbeidet mellom de to har gått veldig bra og er grunnlaget for den nye produksjonsavtalen.

– Easee bevisst valgt å utvikle og produsere i Norge. Når Koronaviruset nå rammer i store deler av verden har det også vært ekstra viktig for oss å sikre langsiktighet og forutsigbarhet gjennom lokal produksjon. Samtidig har det vært viktig for oss å ha en dyktig produksjonspartner som kan vokse med oss i årene fremover. Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten Norautron. De har stålkontroll på det de driver med og det er derfor vi plasserer en bestilling på godt over 100 millioner kroner der nå, sier sjef og gründer i Easee, Jonas Helmikstøl.

Norautron Norautron er en norsk elektronikkprodusent, og del av det norske teknologiselskapet Embron Group. Norautron ledes fra hovedkontoret i Horten hvor også den norske elektronikkproduksjonen foregår. Siden oppstart i 1989 har Norautron også etablert produksjonsselskaper i Sverige, Polen og Kina. Kundebasen til Norautron er variert med nedslag i mange markeder. Likhetstrekkene er dog kundenes krav til rettidige leveranser av høy kvalitet til konkurransedyktige betingelser.

– Vi utfyller hverandre veldig godt. De kan konstruere elektro og elektronikk og vi kan produksjon og logistikk. I den turbulensen vi nå ser globalt, ser vi det som ekstra viktig å sikre norsk, lokal produksjon og industrivekst. Når et partnerskap baseres på gjensidig tillit og åpenhet som vi har utviklet er det utrolig hva vi kan få til, sier CEO hos Norautron AS Øyvind Sedivy.