Ny smell for Polestar: Logoen forbys i Frankrike

En kamp har brutt ut mellom Citroëns morselskap og Volvo Cars. I 2017 ba PSA-gruppen via en fransk domstol Volvo om å slutte å bruke stjernemerket som utgjør Polestars logo, men svenskene nektet å gi seg. Det melder Autocar.

Den franske bilprodusenten henvendte seg da til EUs myndighet for immaterielle rettigheter. Der argumenterte de for at komponentene i Polestars logo er altfor like Citroëns doble v-er, som i logoen deres er plassert oppå hverandre. Men EU-myndigheten var ikke enig.

Nå er imidlertid retten i Frankrike ferdig med å undersøke saken og har dømt i Citroëns favør. Retten er enig i at v-ene som former den svenske polarstjernen kan forvirre forbrukerne, og kjennelsen forbyr Polestar å bruke logoen i Frankrike i seks måneder - beregnet fra juli 2020.

Polestar beordres å betale Citroën

For dette pålegges Polestar å betale 150.000 euro til Citroën, noe som tilsvarer 0,05 prosent av det bilmerket hvert år bruker på reklame i hjemlandet. I tillegg kommer det 70.000 euro i saksomkostninger.

Til Autocar kommenterer Polestar at selskapet verken har eller planlegger å ha virksomhet i Frankrike. Uenigheten om logoen er en juridisk prosess som fortsatt pågår, men den er bare relevant for Frankrike og ingen andre land.

– Vi innser at vi vil tiltrekke oppmerksomhet

– Selv om vi ikke kan kommentere detaljer i saken, har vi en sterk tro på posisjonen som vårt merke og vår logo har. Vi innser at som et nytt, spennende bilmerke i markedet med ambisiøse planer om å heve profilen for elektrifisert mobilitet, vil vi tiltrekke oppmerksomhet fra etablerte bilprodusenter, kommenterer Polestar til Autocar.

Hva som skjer etter seks måneder er ikke klart. Nyteknik har stilt Polestar spørsmålet. Selskapet ønsker ikke å kommentere den juridiske prosessen og gjentar at det ikke er planer om noen aktivitet i Frankrike, nå eller i fremtiden, kunngjør talsperson Brent Ellis.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.