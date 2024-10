Ny rapport om Nord-Norgebanen: «Ikke et problem» om Tromsø ikke får jernbaneforbindelse

Saken oppdateres

Tanken bak Nord-Norgebanen er å forlenge Nordlandsbanen fra dagens endepunkt i Fauske og videre til Tromsø, kanskje også med en gren til Harstad.

Regjeringens Hurdalsplattform har som mål om å bygge ut togstrekningen.

Nå konkluderer en ny, ekstern kvalitetssikring (KS1) med at Nord-Norgebanen ikke bør bygges.

– Vår samfunnsøkonomiske analyse viser at det er ulønnsomt å bygge en ny jernbane nord for Fauske på grunn av begrenset nytte, høye kostnader og store konsekvenser for natur, miljø og reindrift, heter det i rapporten.

KS1-rapporten er skrevet av rådgivningsselskapet Marstrand AS og Høgskolen i Molde på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, og tar for seg konseptvalgutredningen (KVU) for Nord-Norgebanen fra 2023.

Peker på endrede militære behov

En oversikt i rapporten beskriver først mandatet for KVU'en som ble lagt fram i 2023:

Prosjektmandatet «definerer problem at det ikke finnes jernbane mellom Fauske og Tromsø. KVU trekker frem problemer med sårbarhet i transportnettet, lav veistandard, manglende kollektivtilbud og manglende kapasitet på Nordlandsbanen og Ofotbanen».

Deretter følger følgende merknad fra kvalitetssikreren: «Fravær av løsning er ikke et problem. Problemene har svak knytting til jernbane som løsning».

Rapportforfatterne legger til at problemer ved eksisterende Nordlandsbane og Ofotbane er svakt redegjort for, og at Forsvaret burde vært trukket frem i problembeskrivelsen;

– Med Sverige og Finlands inntreden i NATO, øker fokuset på vest-øst forbindelser og behov for intermodale havner.

Dette kan få betydning for Ofotbanen, heter det i rapporten.

– Vi mener man bør være varsomme med å legge Forsvarets behov til grunn for beslutning om ny Nord-Norgebane før det er kartlagt krav og behov som følge av Sverige og Finlands inntreden i NATO, legger rapportforfatterne til.

43 milliarder dyrere

KS1-rapporten har sett på følgende fem konsepter:

Nullalternativet: Som i dag + vedtatte investeringer, inkludert signalsystemet ERTMS

A1 «Bedre baner i nord»: Utvikling av eksisterende infrastruktur på Ofotbanen og Nordlandsbanen inkl. delelektrifisering av Nordlandsbanen

A2 «Fauske – Tromsø m/arm til Harstad»: Ny Nord-Norgebane Fauske-Narvik-Tromsø med arm til Harstad + oppgradering av Nordlandsbanen og Ofotbanen

A3 «Fauske – Tromsø»: Ny Nord-Norgebane Fauske-Narvik-Tromsø + oppgradering av Nordlandsbanen og Ofotbanen

A4 «Narvik – Tromsø»: Ny Nord-Norgebane Narvik-Tromsø + oppgradering av Nordlandsbanen og Ofotbanen

Av disse anbefaler rapportforfatterne nullalternativet, altså å fortsette som i dag.

Det dyreste konseptet, A2 med tog til Tromsø og en arm til Harstad, har fått en estimert kostnadsramme på 393 milliarder.

Det er en oppgang på hele 43 milliarder fra prisestimatet i KVU'en fra 2023, som forventet at alternativet ville kreve en investering på 350 milliarder.

A1, det nest billigste alternativet som kun inkluderer utbedring av eksisterende toginfrastuktur på Nordlandsbanen og Ofotbanen, har en estimert kostnadsramme på 11 milliarder kroner.

Prisestimatene for både KS1'en og KVU'en er regnet i 2024-kroner.