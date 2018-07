Ny rapport om MH370 gir ikke svar på hvorfor flyet forsvant

En ny rapport gir ikke svar på hvorfor Malaysia Airlines-flyet MH370 forsvant i mars 2014.

Flyets «blipp» på radarene sloknet underveis fra Kuala Lumpur til Beijing. Verken flyet, registratorer etter noen av de 239 menneskene om bord er funnet.

Kun tre vrakrester er skylt opp på strender i den vestlige delen av Indiahavet – den største en 2 meter lang del av en vinge. Fire års gransking har ikke gitt entydige svar på hvor eller hvorfor flyet styrtet.

Den teknisk pregede rapporten på 400 sider sier det er umulig å komme videre uten flyvraket eller registratorboksene. Rapporten er malaysiske myndigheters offisielle oversikt over det man så langt vet.

Sprikende

I en rapport som både flyselskap og etterlatte har ventet på i spenning, påpeker granskerne svært ulike saksforhold.

De mener det var svikt hos flygelederne, de sier at kursen til Malaysia Airlines-flyet ble endret manuelt, og de vil ikke utelukke at noen andre enn pilotene kan ha fått flyet ut av kurs. Men de peker ikke på én overordnet forklaring.

Forsvinningen utløste luftfartshistoriens største leteoperasjon i et 120.000 kvadratkilometer stort område i Indiahavet. Australia ledet operasjonen som ble innstilt i januar 2017.

Ifølge pårørende som fikk en orientering i byen Putrajaya mandag, er det ingen nye momenter i rapporten. Den inneholder i stedet lange beskrivelser av søket.

– Det er så skuffende, sier Intan Maizura Othman, som mistet mannen sin i da MH370 forsvant.

Pårørende ble etter hvert så sinte at det kokte over, noe som førte til en høylytt krangel mellom etterlatte og representanter for myndighetene under orienteringen, ifølge Othman.

U-sving

I den uavhengige rapporten blir det konstatert at årsaken til forsvinningen fortsatt er ukjent, men at flyet skal ha gjort en manuell U-sving etter å ha forlatt Kuala Lumpur.

Rapporten utelukker ikke at en tredjepart var innblandet i forsvinningen, men sier ikke noe nærmere om denne teorien. Det var ingen uregelmessigheter eller tekniske feil ved flyet.

Tidligere i år ga Malaysias myndigheter grønt lys til det amerikanske selskapet Ocean Infinity, som leide et norsk spesialskip for å gjenoppta letingen etter vraket.

Seks avanserte norskutviklede miniubåter ble brukt i operasjonen. Heller ikke denne gang ble flyet funnet, og letingen ble innstilt i forrige måned.