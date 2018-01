Åtte høytteknologiske undervannsdroner skal finne MH370

Hvis noen skal kunne finne rester av det forsvunne Malaysia Airlines-passasjerflyet MH370 på havbunnen, er det beste alternativet nå kanskje den amerikanske bedriften Ocean Infinity, som har leaset det norske skipet Seabed Constructor.

Skipet er i seg selv ikke noe spesielt som man ikke har sett tidligere. Men under dekk venter åtte høyteknologiske vidundere: Undervannsdroner som er utstyrt med verdens beste sonarsensor-teknologi som nå blir brukt i en skala som man ikke tidligere ikke har sett.

Det forteller danske Peter Kirkegaard, som er ekspert på undervannsteknologi. Han er tidligere sjef på det danske Søværnets minerydningsskip Havkatten, har vært instruktør på NATOs skole for minerydning i Belgia, samt minerydningsoffiser for NATOs stående minerydningsstyrke. I dag er han veteran etter utplassering i Syria.

– Den teknologien som er til rådighet i dag, er utrolig – selv sammenlignet med militærets for fem-seks år siden, sier han.

Norske droner med kanadisk sonar

Dronene (Hugin), som er produsert av norske Kongsberg Maritime, ble i september 2017 utstyrt med sonarteknologi fra den kanadiske bedriften Kraken Robotics.

– Kraken Robotics’ Aquapix-teknologi (Interferometric Synthetic Aperture Sonar (InSAS) kan ta bilder i høy oppløsning – 3 cm – og kartlegge havbunnen både under dronen og cirka 300 meter utover til begge sider avhengig av hastigheten. Det er helt unikt, forteller Peter Kirkegaard.

– Jeg tror ikke at mange når Kraken Robotics til knærne akkurat nå. Det er et genialt produkt, der man får oppfylt drømmen om høy oppløsning ut i en stor bredde, sier han.

Drømmen har nemlig vært å få en høyoppløselig sensor som fungerer i bredden, slik at man kan se så langt ut til sidene som mulig, uten at det går ut over kvaliteten.

Man har jobbet med dette i mange år, og det begynte kanskje helt tilbake på 1980- og 1990-tallet som et forskningsprosjekt hos NATO.

– I takt med at teknologien og den påfølgende dataprosesseringen har blitt forbedret, har utviklingen virkelig gått framover, forteller Kirkegaard.

Behov for skarpe bilder av havbunnen

Under de første søkene etter MH370 har man brukt magnetometre, Multi Beam, P-3 Orion-fly – som vanligvis brukes til søk etter ubåter – og det man ellers hadde til rådighet. Men man har ikke lyktes med å finne rester av flyet under disse søkene.

Selve søkeområdet har kanskje vært feil. Det antyder i hvert fall funnstedene for de 18 vrakrestene som man er sikker på stammer fra flyet, eller som sannsynligvis gjør det.

Men helt avgjørende er det i hvert fall at bildekvaliteten er høy, for flyet vil være delt opp i utrolig mange biter.

– Den største utfordringen er jo ikke å finne objekter på havbunnen, for man finner mange. Den største utfordringen er at man skal ha en kontur av hva man har funnet. Hvis ikke man gjør det, må man ned og titte på alt, og det tar lang tid og fordyrer søket, sier Peter Kirkegaard.

Oppløsning er alfa og omega

Det er dermed Krakens sonarer som gjør Seabed Constructor til et superskip. De andre teknologiene har blitt brukt tidligere uten resultat, eller så har man lett på feil steder. I tillegg kan oppløsningen ha vært så lav at man har oversett vrakrester.

– Hvis man skal få en følelse av hva det er man har funnet, krever det en høy oppløsning. Og et fly har jo heller ikke den største magnetometriske signaturen (store deler av flyet er lagd av aluminium, red.). Det er noe man f.eks. bruker til å finne ubåter med, og de er forholdsvis store og i høy grad lagd av stål, sier Kirkegaard.

– Så det dreier seg om å finne den beste oppløsningen. Ved å gjøre en fokusert innsats i havområdet med verdens beste sonarteknologi på de åtte undervannsdronene, tror jeg at de har stor sannsynlighet for å finne flyet. Vel å merke hvis de er i det rette havområdet, sier han.

Ligger for anker

I skrivende stund ligger Seabed Constructor for anker utenfor Durban. Det kan man se på nettstedet vesselfinder.com.

Ocean Infinity skriver i en e-post til det danske nettstedet Ingeniøren at man håper å dra i land en endelig kontrakt på søket etter MH370 i løpet av de neste dagene.

– Med et relativt lite værvindu (været er best i januar og februar i Indiahavet, red.) seiler vi fartøyet, Seabed Constructor, ut til den mulige søkesonen. Det gjør vi for å spare tid dersom kontrakten kommer slik vi håper, skriver en talsmann for Ocean Infinity.

Selskapet svarer ikke på hvorfor skipet ikke seiler. Muligvis foretar man testforsøk, slik at man er sikker på at alt fungerer, når og hvis kontrakten hales i land.

Under viser Ocean Infinity fram litt av teknologien sin.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk