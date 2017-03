Sjøforsvaret er i ferd med å gjennomføre en overgang til mer autonome systemer for minemottiltak.

En viktig milepæl ble passert mandag, da Forsvarsmateriell bestilte fire komplette autonome undervannsfarkoster (AUV) av typen Hugin.

Kontrakten med Kongsberg Maritime er verdt 155 milioner kroner.

– Hugin utgjør en svært viktig komponent i videreutviklingen av den teknologien som skal inngå i neste generasjon sjøgående mineryddingssystemer, sier sjefen for Marinen, flaggkommandør Bjørn-Erik Marthinsen, i en pressemelding.

Mer autonomi

Sjøforsvaret bruker Hugin for deteksjon, klassifisering og identifisering av miner. Teknisk Ukeblad får opplyst fra Forsvarsmateriell at de har tidligere levert to typer Hugin-system, hvorav ett fortsatt er i drift. Dette skal nå erstattes.

Hugin-prototyp på minejaktfartøyet KNM Karmøy. Bilde: Sjøforsvaret

Hugin-modell. Foto: Simen Rudi/ Forsvarsmateriell

Hugin er dybdesertifisert for 3.000 meter og blir utrustet med avanserte sensorer for moderne minejakt. I en børsmelding fra Kongsberggruppen kommer det fram at de to systemene som leveres i containerløsning er portable og fleksible, og derfor kan benyttes av flere fartøystyper.

Odin er en 11 meter lang og 3,5 meter bred plastbåt. Her utenfor FFI-kaia i Horten. Foto: Tore Stensvold

FFI og Kongsberggruppen utvikler også en fullverdig USV – ubemannet overflatefartøy for minemottiltak. I august i fjor døpte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide fartøyet Odin som skal brukes som utviklingsplattform og blant annet får som oppgave sette ut og hente inn Hugin.

Illustrasjonen viser hvordan Hugin brukes til å undersøke havbunnen for mulige miner, identifisere typen og kommunisere med fly, kommandofartøy og UVS, som sørger for å sende riktig verktøy til å sprenge eller deaktivere mine. USV-en er også hangarskip for to Hugin AUV-er. Foto: FFI

Dette er en del av minekrig-konseptstudiene som har pågått siden 2015 og som handler om å erstatte de tre minejakt- og tre minesveiperfartøyene i Oksøy- og Alta-klassene. Sjøforsvaret ønsker i framtida i størst mulig grad å utnytte autonome og modulære systemer.

For å få ned pris, er det hensiktsmessig å se på mest mulig sivile løsninger. Dagens antiminefartøy er nødt til å befinne seg i mulig minelagte områder. Med et sivilt spekket moderfartøy i trygg avstand, kan USV-er og AUS-er sendes inn i risikable områder.

– Vi jobber hele tiden med å fremskaffe relevant materiell til Forsvaret og serieanskaffelsen av Hugin er en viktig del av Sjøforsvarets overgang til mer autonome systemer for minemottiltak, sier prosjektleder Bård Øina i Forsvarsmateriell i pressemeldingen.

Fra sivilt til militært

Bjørn-Erik Marthinsen, sjef for Marinen i Sjøforsvaret. Foto: Simen Rudi/ Forsvarsmateriell

Prosjektleder Bård Øina i Forsvarsmateriell. Foto: Simen Rudi/ Forsvarsmateriell

Ofte er det slik at militært utstyr på et senere tidspunkt også kommer til sivil anvendelse. Når det gjelder denne AUV-en, gikk ferden i motsatt retning.

Utviklingen av Hugin startet på tidlig 90-tall av Kongsberg Maritime, Statoil og FFI, og hovedoppgaven var kartlegging av havbunnen og inspeksjon av rørledninger.

Som Teknisk Ukeblad omtalte i fjor sommer, er Hugin-systemene i kontinuerlig utvikling. For eksempel har FFI oppgradert sensorer og programvare til først å kartlegge et område og deretter vende tilbake og gå nærmere dersom objekter som likner miner oppdages.

Sjøforsvaret har altså lange og gode tradisjoner for samarbeid med industri og forskning innen fagfeltet minekrig.

– Utviklingen av Hugin viser hvordan små nasjoner kan ta frem høyteknologiske militære kapasiteter. Et nært og tidvis sømløst samarbeid mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Kongsberg Maritime, Forsvarsmateriell og Sjøforsvaret har tillatt nytenking og operativ testing, slik at gode løsninger raskt kan tas i bruk, sier Marthinsen.