Ny rapport etter hydrogeneksplosjonen i Sandvika: – Anlegget ble aldri testet ordentlig

Direktoratet for samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB) har gjennomført et tilsyn etter en kraftig hydrogeneksplosjon ved Uno-X-stasjonen i Bærum 10. juni. De er uenige med teknologileverandøren om standardene for testing er fulgt eller ikke.

(Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix)