Ny rapport: Biogass kan gi like mye kraft som fire Fosen-felt

Potensialet for biogass ligger et sted mellom 6 og 22 TWh i året, konkluderte en ny rapport som ble lagt fram av Norsk institutt for bærekraftsforskning forrige uke.

Det tilsvarer fire Fosen-utbygginger eller 10–15 Alta-utbygginger.

En oppgitt bransje

Da Energikommisjonen la fram sin løsning på den norske energisituasjonen tidligere i vinter, var imidlertid biogass knapt nevnt.

I saken, som først ble omtalt av Nationen, er Biogassbransjen oppgitt.

– Rapporten konkluderer med et potensial som ligger mellom 6 og 22 TWh. Da er det slett ikke urealistisk å sette seg mål om at biogass skal produsere 10 TWh i året, sier Jens Måge i Avfall Norge til avisen.

Han er ikke alene om frustrasjonene.

– Jeg forstår ikke hvorfor politikerne ikke i større grad vil satse på biogass, som er langt mindre konfliktfylt, sier daglig leder Tore Woll i Energigass Norge, og viser til konfliktene rundt vindkraft.

Positiv til biodrivstoff

På tross av lite politisk satsing på biogass, har samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tidligere snakket positivt om biodrivstoff til tu.no.

– Jeg mener biodrivstoff er veldig aktuelt for veitrafikken, sa han da.

Nygård understrekte imidlertid at det kun var snakk om på lengre strekninger, og at elektrifisering er en bedre løsning på korte avstander.

– Men vi vet at teknologien ikke er så moden når det gjelder trailere og lastebiler på langtransport, så elektrifisering er ikke spesielt aktuelt. Der må vi jobbe med å finne andre energikilder enn vi har i dag, sa han.