Ny norsk stiftelse vil utfordre Darwins evolusjonsteori

Med støtte fra en av Norges rikeste, skal en nystartet stiftelse utfordre Darwins evolusjonsteori og spre informasjon om intelligent design blant ungdom.

Stiftelsen BioCosmos med informatikkprofessor Steinar Thorvaldsen skal spre budskapet om at verden ikke er blitt til ved evolusjon alene, men med et bestemt formål. Teorien om intelligent design går ut på at naturen er så finstemt at evolusjonen ikke kan ha skjedd tilfeldig, men er et resultat av ingeniørkunst, skriver Vårt Land.

– Intelligent design kommer fra nye, vitenskapelige opp­dagelser, ikke fra å tolke gamle, religiøse tekster, sier Thorvaldsen.

Støtte fra skipsreder

Informatikkprofessor Steinar Thorvaldsen Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT

Tirsdag ble BioCosmos sin nettside lansert. Målgruppen er ungdom og unge i alderen 15-25 år. Med på laget har stiftelsen fått skipsreder­ Einar Johan Rasmussen fra Kristiansand. Ifølge tidsskriftet Kapital er han Norges 27. rikeste med en formue på 8 milliarder kroner. Han har bidratt med 15 millioner kroner, som er stiftelsens egenkapital.

– Uten faglig tyngde ville det ikke hatt noen hensikt. I senere tid har jeg begynt å lese atskillig mer om dette og har blitt overbevist om at verden og livet er skapt og ikke er et resultat av tilfeldigheter, sier den kristne rederen til avisa.

Motvekt til ateisme i vitenskapen

Dag Erlandsen er daglig leder i BioCosmos. Han sier stiftelsen ønsker å være en motvekt til en ateistisk tradisjon innenfor vitenskapen, men at det ikke nødvendigvis dreier seg om et kristent gudsbilde.

Forfatter Bjørn Are Davidsen har skrevet bøker hvor darwinisme er holdt opp mot kristendom. Han ser ikke tegn til at det blir mindre oppslutning rundt darwinisme.

– Det er ikke vanskelig å finne noen vitenskapsfolk som avviser evolusjonsteorien, men i forhold til hvor mange vitenskapsfolk som finnes i verden, er det i beste fall snakk om noen få prosent, antakelig om promille, sier han til Vårt Land.