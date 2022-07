Fra 1. juli vil nettleia delvis være basert på hvor mye effekt du bruker, altså hvor mye strøm du bruker samtidig.

Å lade bilen samtidig som du varmer opp huset, kan sende nettleia flere hakk opp på prisstigen. Hvor mye det utgjør, varierer etter hvor du bor.

Nederst i artikkelen kan du sjekke prisene hos de ti største nettselskapene i Norge.

To variable nettleie-ledd

Fra i dag deles altså nettleia i to: et kapasitetsledd og et energiledd. Begge blir variable, og formålet er å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet, så strømnettet ikke overbelastes.

Energileddet baseres på antall kilowattimer man bruker, og vil være lavere om natta (kl. 22 – 06). Energileddet kan maksimalt utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene.

Den andre halvparten er kapasitetsleddet/effektleddet. Det vil fra nå av baseres på hvor mye strøm man bruker samtidig gjennom en time. Altså vil ikke kortvarig bruk som vannkoker og mikrobølgeovn slå inn på gjennomsnittet.

Det er snittet av de tre høyeste forbrukstimene som avgjør hvilket pristrinn du havner på.

Lader du bilen samtidig som du lager mat og har på vaskemaskinen, kan kapasitetsleddet alene sørge for at nettleie-regningen blir flere hundre kroner dyrere.

Hva skal elbileiere gjøre?

Unni Berge er leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen. Hennes første råd er å skaffe seg oversikt over energiforbruket.

– Last ned appen fra strømleverandøren din for å finne ut når du bruker mest strøm. Det er ikke alle som er bevisst på om man har forbrukstopper, sier hun.

Videre råder hun folk til å tenke gjennom om de kan flytte forbrukstoppene til natta.

Unni Berge, Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

– På natta har mange lavere grunnlast, og dermed er det større rom for ting som krever høyere effekter, sier hun.

Lad elbilen om natta, råder både Berge og NAFs ladeekspert Jan Tore Gjøby.

– Mange nettselskaper har også lavere energiledd da, påpeker Gjøby.

– Skru ned ladeeffekten

Enkelte hjemmeladeløsninger kan lade med inntil 22 kW. Slik effektbruk vil straffe seg nå, ettersom hvert trinn i kapasitetsleddet gjerne er på fem kilowatt. Derfor råder Berge og Gjøby undersøke elbilladerens effektbruk og eventuelt skru ned denne.

– Det kan lønne seg å skru ned effekten, sier de.

Med lavere effekt tar elbilladingen lengre tid, kanskje blir den ikke ferdig til morgenen. Berge påpeker at man ikke bør skru ned effekten så mye at bilen fortsatt lader i morgenrushet, når strømprisen og effektbruken i samfunnet er høy.

Gjøby mener elbileieren bør se på hvordan man bruker elbilen.

– Det er ikke noe problem at bilen ikke blir fulladet dersom du uansett har strøm på bilen etter endt dag, sier han.

Begge ladeekspertene forventer at aktørene innen energibransjen snart kommer med brukervennlige, forbrukerorienterte løsninger for å regulere effektbruken i boligen.

For komplisert?

Hensikten med den nye nettleia er som kjent å flate ut effekttoppene slik at samfunnet unngår unødvendig dyr opprustning av nettet. Derfor blir høy effekt dyrere. Men strømprisstrukturen blir også mer komplisert ettersom man erstatter fastleddet med det mer innfløkte kapasitetsleddet og tidsdifferensierer energileddet.

– Vil dette virke etter sin hensikt og få forbrukeren til å tilpasse seg, eller er det for komplisert?

– Det er vanskelig for en forbruker, og man må lære dette slik at man kan implementere gode løsninger. Jeg tenker at dette vil hjelpe over tid, sier Gjøby.

– Den nye nettleia er litt komplisert. Vi er veldig spente på om forbrukerne forstår dette. Vi mener det er viktig med klare råd, sier Berge.

Hun påpeker at de ulike nettselskapene har forskjellige pristrinn i kapasitetsleddet. Prosentandelen kapasitetsleddet utgjør av nettleia varierer også mellom selskapene. Noen vil altså bli hardere straffet enn andre for å bruke mye energi samtidig.