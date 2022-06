Ny nettjeneste viser sjøtrafikken langs norskekysten i sanntid

Tjenesten gjør offisielle data fra Kystverkets nasjonale overvåkingssystemer lettere tilgjengelig for alle.

– Dette bidrar til å styrke sjøsikkerheten og beredskapen til sjøs. Det er også helt i tråd med regjeringens politikk om å gjøre offentlige data mer tilgjengelig for vanlige folk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

I tjenesten kan man følge trafikkbildet langs kysten og i norske havområder akkurat nå, søke på enkeltfartøy opptil en uke tilbake i tid, få værdata og trykke på virtuelle symboler i kartet for å se detaljer om skjær og grunner.

Man kan også laste ned sjøtrafikkdata som en åpen datastrøm for å utvikle nye digitale tjenester eller videreutvikle eksisterende systemer eller applikasjoner.

I norske farvann er det til enhver tid rundt 3000 fartøy som er pålagt å sende posisjonsdata. Disse meldingene sendes cirka hvert 10. sekund og fanges opp av Kystverket via rundt 90 basestasjoner og fem satellitter.

NAIS er utviklet av BarentsWatch for Kystverket. Tjenesten gir gratis tilgang til store deler av AIS-dataene. Av hensyn til personvern er data fra fiskefartøy under 15 meter og fritidsfartøy under 45 meter unntatt.