Ny ladestasjon skal levere 3 MW – utfordring for elnettet

Elektrifisert godstransport på vei krever en ladekapasitet som er dimensjonert for lastebiler. AIT Austrian Institute of Technology leder arbeidet med å utvikle en ladestasjon der tunge kjøretøy tilbys hurtiglading med en kapasitet på 3 MW. Det skriver Electrive.

– Å levere så mye strøm betyr en stor utfordring for nettet. Derfor jobber vi innenfor prosjektet sammen med utvalgte partnere som har den tekniske kunnskapen som kreves for å utvikle en stasjon for hurtiglading ved flere megawatt, som er koblet til mellomspenningsnettet og også har nettstabiliserende egenskaper, sier AIT -forsker Markus Makoschitz som leder Medusa-prosjektet.

Første fase

Instituttets partnere i prosjektet er AVL List, EnerCharge, Infineon Technologies Austria og Xelectrix Power. Den første fasen handler om å bestemme hvilket utstyr som kreves, sammenligne forskjellige tilgjengelige løsninger og komme fram til en design.

Til høsten 2022 skal et konsept bli presentert. Basert på resultatene vil det deretter i prosjektets andre fase bli bygget en storstilt demostasjon, som skal være koblet til mellomspenningsnettet.

3 MW eller 150 kW

Så gjenstår det å analysere trafikkstrømmene og geografiske forhold som råder. Tanken er at ladestasjonen enten skal tilby hurtiglading for tunge kjøretøyer på 3 MW, alternativt i en fordeling på 150 kW, som da skulle dekke behovet for rundt 20 personbiler.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.