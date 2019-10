Ny kontrakt til Kongsberg Aviation for vedlikehold på Sea King-helikoptrene

Forsvarets nye redningshelikoptre lar fortsatt vente på seg. Nå har Kongsberg Aviation fått forlenget vedlikeholdskontrakten på Sea King fram til 2023.

Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) har hatt totalansvaret for å vedlikeholde motorene på den norske Sea King-flåten siden 2016. Nå opplyser selskapet at Forsvaret har forlenget denne kontrakten med ytterligere fire år.

Vedlikeholdskontrakten har en verdi på 100 millioner kroner.

Da Stortinget for 17 år siden vedtok å bestille nye redningshelikoptre for å erstatte flåten av de nå over 50 år gamle Sea King-helikoptrene, var meningen at det første av de nye AW101-helikoptrene skulle leveres i 2019, og at alle Sea Kingene skulle være erstattet innen 2021.

I regjeringens forslag til neste års statsbudsjett går det fram at det første AW101-helikopteret tidligst vil bli satt i drift i første halvår neste år, og at det deretter vil ta minst to år før de resterende er i drift.

I forrige uke, 17. oktober, utløste derfor Forsvaret opsjonen i den eksisterende vedlikeholdskontrakten, og avtalen gjelder nå fram til 2023.

Sea King-helikoptrene utfører primært søk- og redningstjeneste samt luftambulanseoppdrag. Helikoptrene eies av Justisdepartementet, men opereres av 330. skvadron i Luftforsvaret.