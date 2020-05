Ny hydrogenproduksjon skal gi «evig energi»

Hydrogen som drivstoff diskuteres intenst, og et av de sterkeste argumentene mot gassen er at det er en kostbar og ineffektiv produksjon. Men ved Brown School of Engineering, som tilhører Rice University i Texas, har forskere utviklet et system som kan endre det.

Alt i én modul

Systemet består av perovskitt-solceller som er koblet til katalyseelektroder. Den nye er ikke den kombinasjonen, men at de er bygget sammen i en og samme modul.

Når apparatet plasseres i vann og blir utsatt for sollys, begynner det å produsere hydrogen. Dette gjøres ved å produsere strøm til katalysatoren som deretter spalter vannmolekyler i oksygen og hydrogen. Prosessen har en virkningsgrad for sollys-til-hydrogen på 6,7 prosent.

– Konseptet er som i et kunstig blad. Det vi har er en integrert modul som konverterer sollys til strøm som driver en elektrokjemisk reaksjon. Den bruker vann og sollys for å framstille kjemisk drivstoff, sier forsker Jun Lou i en uttalelse på universitetets nettsted.

Karbon erstatter platina

I tillegg til å lage en «alt i ett»-løsning, har forskerne også justert litt på perovskitt-solcellen og har klart å erstatte for eksempel platina med karbon. Det betyr at sluttproduktet vil havne på et mer attraktivt prisnivå. Å ha alt integrert betyr også at systemet blir mer holdbart enn om det var delt inn i flere komponenter.

– Med smart systemdesign kan du potensielt lage et selvbærende system. Når solen ikke skinner kan du bruke lagret energi. Du kan lagre hydrogen og oksygen i separate tanker og innlemme en annen modul, som en brenselcelle, for å konvertere drivstoffet til strøm, sier Lou.

Forskningen er publisert i American Checical Societys tidsskrift ACS Nano. I fremtiden vil teamet konsentrere seg om å forbedre modulene og øke virkningsgraden til systemet.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny Teknik for deres abonnenter og gjøres tilgjengelig for abonnenter av TU Ekstra gjennom vår samarbeidsavtale.