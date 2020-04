Ny forskning: Klimaanlegg kan spre smitte

Dråper med viruspartikler kan transporteres via luftstrømmer fra klimaanlegg, og på den måten smitte med koronavirus. Det er konklusjonen i en forskningsartikkel publisert av USAs CDC (Centers for Disease Control and Prevention) som er ansvarlig for folkehelsen i USA.

«Vi konkluderer med at klimaanlegg styrker dråpeoverføringen. For å unngå spredning av smitte på restauranter, anbefaler vi å øke avstanden mellom bordene og forbedre ventilasjonen», skriver CDC i artikkelen.

Forskerne bak artikkelen undersøkte virus spredt blant gjester på en kinesisk restaurant i Guangzhou. Her brakte en gjest infeksjonen til flere andre gjester. Restauranten hadde ingen vinduer og ventilasjonen var via klimaanlegg. Ti av 91 personer i restauranten ble deretter syke, og de smittede satt i samme luftstrøm fra samme klimaanlegg.

Store eller små dråper

Koronavirus sprer seg gjennom små dråper. Dråpene er ikke luftbårne, men er så tunge at de faller til bakken. Forskerne påpeker at de smittede gjestene satt med så stort mellomrom, at dråpene fra den opprinnelige smittebæreren ikke burde nå dem. Derfor antar forskerne at luftstrømmen fra klimaanlegget blåste dråpene rundt mellom gjestene, og dermed spredte smitten.

Det har lenger vært diskutert om aerosoler (bittesmå luftbårne partikler) også har bidratt til å spre viruset. Aerosoler kan sveve over lange avstander gjennom luften, og forskere påpeker at ingen av de andre gjestene ble smittet og at ingen smittepartikler ble funnet i klimaanlegget.

Derfor tror ikke forskere at det er holdepunkter for å tro at viruset blir luftbåret gjennom aerosoler. De peker imidlertid også på at luftstrømmen fra ventilasjonen kan ha påvirket aerosolens retning, og at dette kan være grunnen til at ingen andre gjester ble smittet.

Enten infeksjonen spredte seg med aerosoler eller større dråper, er konklusjonen imidlertid klar: infeksjonen spredte seg i luftstrømmen fra ventilasjonen.

SSI og WHO tror ikke på luftbåren infeksjon

Dette er ikke første gang noen har uttrykt bekymring for hvordan ventilasjonssystemer påvirker smittespredningen. Tidligere har en rekke nordiske forskere advart mot å spre smitten gjennom luften.

– Å ignorere denne smitteveien vil være uforsvarlig, fordi man risikerer å ignorere flere av måtene man kan redusere spredningen av infeksjon, inkludert via ventilasjon, skrev de nordiske forskerne i en oppfordring til myndighetene.

Det danske seruminstituttet SSI tror derimot ikke at det er belegg for at viruset kunne spres gjennom luften. Dermed legger de seg på linje med WHO, som imidlertid heller ikke mener at det motsatte er bevist.

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.