Torsdag morgen ble det klart at det nordnorske selskapet Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) har blitt tildelt en bygg- og anleggskontrakt med en verdi i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner i Snøhvit Future-prosjektet.

Kontrakten vil trolig gi store ringvirkninger i både Finnmark, Troms og Nordland, og generere 200 arbeidsplasser i Nord-Norge.

Det kommer frem av en pressemelding fra Equinor, som har tildelt kontrakten.

Stor verdiskapning i nord

Kontrakten tildeles på vegne av partnerskapet i Snøhvit. Den går ut på å bygge tunnel og landfall for strømkabelen som skal gå fra Hyggevatn til Melkøya.

– Vi er glade for å kunne tildele denne kontrakten til en nordnorsk bedrift. LNS estimerer at om lag 70 prosent av verdiskapningen vil gå til Nord-Norge, noe som bidrar med om lag 200 årsverk. For Equinor har det vært viktig at Snøhvit Future-prosjektet gir ringvirkninger i hele landsdelen, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor i pressemeldingen.

Snøhvit Future-prosjektet vil styrke Norges posisjon som en pålitelig og langsiktig leverandør av gass produsert med svært lave klimautslipp.

Prosjektet sikrer arbeidsplasser i nord og energiforsyning til Europa fram mot 2050.

Tunnelekspertise

LNS har tidligere spesialisert seg på tunneler og levert flere større prosjekter både i Norge og utlandet, men dette er første gang selskapet jobber for Eqinor.

– De leverte det samlet sett beste tilbudet og vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet med en ny leverandør i landsdelen. LNS har også en rekke underleverandører, blant annet Viggo Eriksen i Hammerfest, Alta anlegg og Hörmann Norge i Tromsø, sier Mette H. Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor

Fra før er Multiconsult tildelt kontrakten for prosjektering av arbeidet som LNS skal utføre.

Totalt 1700 årsverk

Totalt er det estimert at Snøhvit Future-prosjektet vil sysselsette om lag 1.700 årsverk i Nord-Norge i byggefasen.

Prosjektet forlenger også levetiden for Hammerfest LNG forbi 2030 og sikrer dermed de totalt 900 årsverkene som er relatert til driften av anlegget i Nord-Norge.