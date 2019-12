Ny enorm solcellepark uten verken tilskudd eller sponsorer

Dermed blir det igjen satt rekord for Danmarks største solcelleanlegg. Kapasiteten på en kommende solcelleparken på et 180 hektar stort område på den nedlagte flystasjonen Vandel ved Billund, kommer helt opp på 155 MW.

Når panelene begynner å produsere strøm i 2021, vil de levere energi som tilsvarer strømforbruket i 24.000 husstander – 152.000 megawatt-timer årlig.

Prisen på parken er hemmelig, men Københavns Kommunes energiselskap, Hofor, har tidligere opplyst Ingeniøren om at en tommelfingerregel ligger på knappe fem millioner kroner per installert MW. I så fall runder investeringen trekvart milliard danske kroner, eller en drøy milliard norske.

Samlet kapasitet på området: 268 MW

Parken blir bygd av bedriften Begreen, som eies av Bregentved Gods. Godset har lenge vært aktivt både som utvikler og eier av en rekke solcelleparker, hvorav flere ligger langt fra egne jorder.

Ifølge styreformann Anders Dolmer har Begreen en lang rekke prosjekter under utvikling, akkurat som bedriften var med på å utvikle de to første solcelleparkene på flystasjonen Vandel. Begreen driver og vedlikeholder også de to øvrige parkene på henholdsvis 75 og 38 MW.

Det samme blir tilfelle for den nye parken, og samlet skal Begreen dermed drifte hele 268 MW solceller på den tidligere flystasjonen. Og nå er det heller ikke plass til flere.

Strømmen skal ut på det frie markedet

Mesteparten av den nye parken blir kjøpt av et svensk investeringsfond, Infranode, som igjen har en rekke institusjonelle investorer i ryggen, blant annet flere pensjonskasser. Nøyaktig hvor stor del av parken Infranode overtar, og hva prisen er, opplyser ikke partene om.

Derimot legger Anders Dolmer vekt på at det er snakk om en helt ny forretningsmodell for solcelleparker i Danmark. Ikke bare blir parken oppført helt uten offentlige tilskudd. Det finnes det også andre eksempler på, for eksempel de parkene som Google og konfeksjonskonsernet Bestseller kjøper strøm fra.

Det unike ved den nye solcelleparken er at den ikke har én enkelt, stor strømkjøper i ryggen.

– Den blir bygd på rene markedsvilkår, og strømmen skal selges på et fritt marked der strømselskapene leverer strøm til slike som deg og meg, forklarer Anders Dolmer.

– Vi ønsker ikke å benytte offentlig støtte. Vår forretningscase er bygd opp på at vi kan produsere strøm økonomisk bærekraftig på kommersielle vilkår, tilføyer han.

Men det utelukker ikke at det kan komme forhandlinger med enkelte, store strømkjøpere innen parken åpner.

Begreen begynner å montere panelene til den nye solcelleparken i begynnelsen av neste år.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.