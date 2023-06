Ny Follobane-rapport: Retter massiv kritikk mot Bane Nor

Det var forhøyet risiko for feil og mangler i tekniske installasjoner, slås det fast i rapporten fra PricewaterhouseCoopers (PwC).

Årsaken er blant annet nye og til dels uvante rammebetingelser kombinert med at Bane Nor ikke i tilstrekkelig grad lyktes med sin styring og kontroll av entreprenørene og kvalitetssikring av deres løsningsvalg, heter det.

– Dette muliggjorde blant annet feil i utførelse av skjøter og endeavslutninger, samt drypp over isolator, som forårsaket den togstoppende hendelsen.

Mangelfull involvering av fagmiljø

I PwCs gjennomgang av prosjektaktiviteter legges det stor vekt på Bane Nors manglende styring av entreprenørene.

PwC viser til at involveringen og driftsorganisasjonen ikke var tilfredstillende og peker på at involveringen av de tekniske fagmiljøene i andre deler av Bane Nor var varierende og i enkelte tilfeller mangelfull, gjennom hele prosjektets levetid.

«Driftsorganisasjonen manglet et kontinuerlig engasjement og innsikt i de jernbanetekniske løsningene, samtidig som prosjektet hadde autonomi til å ta tekniske løsningsvalg uten godkjennelse fra driftsorganisasjonen så lenge disse var innenfor kravsettingen», skriver de i rapporten.

Det neste punktet PwC peker på er utfordringen med at Bane Nor ga entreprenøren handlingsrom til å benytte ukjente tekniske løsninger, som resulterte i det uvanlige returstrømanlegget, som senere måtte skiftes ut.

Siden underleverandøren av jernbanetekniske systemer for Blixtunnelen, Elecnor, ikke var en del av hovedkonsortiet, resulterte dette i mangelfull samhandling mellom Bane Nor og leverandøren.

«De tekniske løsningene, som dels var ukjente for Bane NOR, viste seg senere å være mangelfulle på visse kritiske punkter. I tillegg resulterer den økte floraen av produkter i høyere levetidskostnader», skriver konsulentene.

For dårlig risikostyring

Det tredje punktet rapporten peker på som kritikkverdig er risiko- og kvalitetsstyringen i prosjektet. PwC understreker at det ikke ble gjennomført tilstrekkelig risiko- og kvalitetsstyring for å avdekke feilene som førte til Follobaneproblemene.

«De tekniske feilene som ble avdekket var en indikasjon på at den tekniske oppfølgingen av delprosjekt Tunnelboremaskin og Ski stasjon ikke var tilstrekkelig effektivt, herunder på et varierende nivå og ikke kontinuerlig», skriver de i rapporten.

De peker videre på at kontroll av dimensjonering, montasje og testing av anlegg var ikke tilstrekkelig til å avdekke feilene som førte til stansen av Follobanen.

I det siste punktet stiller PwC spørsmål ved om Bane Nor, ved å ikke strengt forholde seg til og

håndheve kontrakten, åpnet for å forhandle kontraktens krav og derav leveranser i større grad enn nødvendig.

De viser videre til bonusen på en halv milliard kroner Bane Nor lovet AGJV på slutten av prosjektet dersom de ble ferdige til den planlagte åpningen av banen.

Og legger til at et tydeligere standpunkt fra Bane Nor rundt krav og forventninger til AGJVs leveranser – særlig tidlig i prosjektet – kunne gitt Bane Nor en sterkere forhandlingsposisjon.

2,5 måned med stengning

Det var den 19. desember i fjor Follobanen stengte ned etter en brann i et koblingshus ved Ski stasjon. Dette var en uke etter den offisielle åpningen av banen.

I en foreløpig årsaksrapport fra Bane Nor ble det konkludert med at problemene skyldtes en rekke faktorer, der særlig kombinasjonen av feilmontasje i skjøtene og et uvanlig valg av returstrømanlegg var utslagsgivende.

Det tok Bane Nor og totalentreprenør AGJV nesten 2,5 måned å få skiftet ut delene av anlegget som ikke var godt nok utført, få skiftet returstrømanlegget og testet hele anlegget godt nok til at det kunne åpnes igjen 5. mars.

Entreprenøren AGJV har også kommet med en foreløpig rotårsaksanalyse, som peker på at årsakene til problemene på Follobanen kan ligge utenfor det som entreprenøren har hatt ansvaret for. Bane Nor mener rapporten er «av svært dårlig kvalitet».

Tre av tre rapporter levert

Rapporten er en av tre granskninger som er bestilt etter stengningen av Follobanen.

Den første rapporten, som Bane Nor selv har laget, ble publisert 5. juni. Der kom det frem at Bane Nor hadde presset på for åpning, til tross for mangel på tid, fordi de fryktet omdømmetap dersom det skulle oppstå enda en utsettelse av prestisjeprosjektet.

Mandag denne uken kom den andre rapporten, som er den første uavhengige granskingsrapporten etter togtrøbbelet på Follobanen. Den ble bestilt av Samferdselsdepartementet og er laget av Implenia Consulting Group og Advokatfirmaet Schjødt.

Granskerne pekte på en rekke forhold de mener ikke har vært godt nok håndtert. En av dem var betydningen av å nå åpningsdagen.

– Man har latt seg stresse og brukt kortere tid og kvalitetssikret mindre enn man kanskje burde ha gjort, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til TU kort tid etter at han hadde mottatt rapporten.

PwC-rapporten som kom tirsdag er den siste av de tre rapportene som er bestilt.

Saken oppdateres.