Ny algoritme for dyp læring gjør at pasienter slipper CT-skanning og radioaktiv stråling

Et MR-bilde som viser bløtdeler med stor kontrast, er standard for de fleste hjerneundersøkelser. Men knokler gir ikke noe signal på MR, og framstår derfor svarte. Hvis man skal ha et reelt bilde med knokler for å lage stråleplaner eller til PET/MR, må man bruke en CT-skanning.

(Foto: Rigshospitalet)