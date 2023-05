NVE ikke nådig mot Energikommisjonen

I et høringssvar til Energikommisjonens rapport, som ble lagt fram i februar, kommer NVE med kraftig kritikk mot en rekke punkter.

I rapporten slo kommisjonen i praksis fast at man måtte bygge mye mer av alt, og gjøre det mye raskere enn man har gjort til nå.

Aktører som Statnett, NVE og Statkraft var ikke med i kommisjonen, men nå har statens egen reguleringsmyndighet NVE levert sitt høringssvar, skriver Nettavisen.

NVE-direktør Kjetil Lund er svært kritisk til mye av det som ble lagt fram i rapporten. I høringssvaret blir det brukt uttrykk som «lite realistisk», «svært ambisiøst», «lite sannsynlig» og «vil ikke bli realisert».

NVE sier rett ut at målene Energikommisjonen har lagt fram, er altfor optimistiske, og at de kanskje ikke har forstått tallene de har benyttet for å komme fram til sine konklusjoner, skriver Nettavisen.

«NVE mener Energikommisjonen peker på flere riktige og viktige tiltak for å sikre og bedre energi- og effektbalansen på sikt. NVE mener likevel at det er lite realistisk å bygge ut 40 TWh fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft innen 2030», heter det blant annet.