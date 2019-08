NTNU-rektor Gunnar Bovim går av med umiddelbar virkning. Bakgrunnen er forholdet til campus-sjef Merete Kvidal.

Ifølge NTNUs egne sider skal Bovim arbeide med undervisnings- og forskningspolitiske oppgaver ved NTNU. Han skal også være til disposisjon for NTNUs ledelse.

Gunnar Bovim sier til NTNUs egne sider at det er en tid for alt.

– Jeg har vært toppleder i over 20 år, seks av disse som rektor ved NTNU. Det har vært et privilegium. Så har mitt og Merete Kvidals forhold nå utløst noen utfordrende dilemmaer for NTNU. Samlet sett mener jeg derfor tidspunktet er riktig for å gi stafettpinnen videre.

Bovim har vært rektor siden august 2013.

Merete Kvidal, campussjef ved NTNU Foto: NTNU

Kjæresten var nylig økonomidirektør

Merete Kvidal er ifølge NRK Trøndelag tidligere direktør for økonomi og eiendom ved NTNU, men trakk seg i sommer fra rektors ledergruppe.

Formuleringen var da at «Rektor Gunnar Bovim og prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal har orientert styreleder om at de har et vennskap som de nå erkjenner er i ferd med å utvikle seg til noe mer».

Konstituerer Anne Borg

Styret har i ekstraordinært møte besluttet å konstituere rektors stedfortreder og prorektor for utdanning Anne Borg som rektor ved NTNU inntil nytt åremål lyses ut.

Endringen i NTNUs ledelse vil tre i kraft onsdag 21. august.

Borg får støtte av styret og den avtroppende rektoren.