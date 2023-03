NTNU ønsker å rekruttere flere kvinner til en håndfull realfagsstudier og flere menn til å bli bioingeniører, skriver Khrono. Dette kommer fram i et søknadsbrev til Kunnskapsdepartementet.

Universitetet har søkt om å få tildele kjønnspoeng ved opptak til åtte nye studier, i tillegg til å forlenge ordningen med kjønnspoeng for de 32 studiene som allerede har det.

– Vi vet at dette er et virkemiddel som virker. Når vi da først har en underrepresentasjon i enkelte studier, ønsker vi å bruke det virkemiddelet, sier prorektor for utdanning Marit Reitan.