NTNU kan utføre virusanalyser - ikke kontaktet av FHI

De norske tallene tilsvarer om lag 45 analyser i uka, skriver VG, som har hentet tall fra Statens Serum Institut (SSI) i Danmark og FHIs siste ukesrapport. Norge har i tillegg analysert 72 prøver i en nyutviklet hurtigere screeningmetode.

– Vi er ikke fornøyd med den kapasiteten vi har hatt, men har prosjekter og dialog med andre aktører på gang for å få det på plass raskt, sier direktør Camilla Stoltenberg til avisa.

Hun legger til at så vidt hun bekjent er det kun Danmark og Storbritannia som har bedre testkapasitet enn Norge.

Magnar Bjørås, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU, opplyser til VG at de har utstyret og kompetansen til å gjennomføre analyser på prøvene, men at de ennå ikke er blitt spurt.

– Det er helt gjennomførbart, og dette kan oppskaleres. Det er mulig å gjøre flere titalls prøver i løpet av en dag, hvis man går inn for å gjøre det her, sier han.