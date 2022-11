NTB: Nato mener ingenting tyder på at Polen-hendelsen var en villet handling

Det er ingenting som tyder på at eksplosjonen som tirsdag rammet en polsk landsby, er en villet handling, ifølge Nato. Det erfarer NTB.

Nato-sjef Jens Stoltenberg har onsdag formiddag kalt inn til et krisemøte om raketten som tirsdag tok livet av to personer i Polen.

Ifølge Polen skal det være snakk om en russisk rakett som traff landsbyen Przewodów, drøyt 6 kilometer fra grensa til Ukraina, tirsdag ettermiddag.

USAs president Joe Biden har derimot antydet at raketten kan ha vært en luftvernrakett fra Ukraina.

NTB erfarer at Natos oppfatning er at ingenting tyder på at det er snakk om en villet handling.

Polen har i etterkant av hendelsen vurdert å utløse Nato-paktens artikkel 4, som sier at Nato-landene skal rådslå med hverandre når sikkerheten til et av landene er truet. Dette har Polen foreløpig ikke bedt om, opplyser en Nato-kilde til NTB onsdag formiddag.

Russland: Ukrainsk rakett

Russlands forsvarsdepartement mener vrakrestene etter eksplosjonen i Polen tirsdag viser at raketten var ukrainsk, melder Reuters.

Ifølge forsvarsdepartementet var det snakk om en ukrainsk S-300-rakett som forårsaket eksplosjonen der to personer mistet livet i Polen, skriver nyhetsbyrået. Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen mener også det kan se ut som en S-300. Han har sagt til TU at dette er luftvernmissiler som både Ukraina og Russland bruker.

Anklager Vesten for hybrigkrig

Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev hevder at Vesten er i ferd med å nærme seg en verdenskrig.

I en Twitter-melding onsdag anklager han Vesten for å ha innledet en hybridkrig mot Russland etter eksplosjonen som rammet en polsk landsby tirsdag kveld.

Mens polsk UD har hevdet at eksplosjonen skyldtes en russisk rakett, antyder Medvedev at Ukraina sto bak eksplosjonen som drepte to personer.

– Episoden med det ukrainsk-påståtte «rakettangrepet» på en polsk bondegård beviser bare én ting. Nemlig at Vesten ved å føre en hybridkrig mot Russland rykker nærmere en verdenskrig, skriver Medvedev.

Hybridkrig innebærer at en konflikt er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og virkemidler som cyberangrep, sabotasje og påvirkningsoperasjoner.