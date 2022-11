Biden: Raketten i Polen kan ha blitt skutt opp av ukrainske styrker

Det er indikasjoner på at raketten som traff en landsby i den østlige delen av Polen, var en luftvernrakett fra Ukraina. Det sa USAs president Joe Biden til ledere fra G7, EU og Nato på et hastemøte tidlig onsdag morgen, etter det det tyske nyhetsbyrået DPA kjenner til.

– Det foreligger foreløpige opplysninger som bestrider det, sa Biden til journalister da han ble spurt om raketten var blitt skutt opp fra Russland.

– Det er usannsynlig ut fra rakettens bane at den ble skutt opp fra Russland, men vi får se, sa han videre.

Biden uttalte seg onsdag morgen på Bali, der han deltok på G20-toppmøtet og som skulle avsluttes senere samme dag.

Hastemøte

– Vi ble enige om å støtte Polens etterforskning av eksplosjonen på landsbygda nær den ukrainske grensen. Og jeg skal sørge for at vi finner ut nøyaktig hva som skjedde, sa Biden. – Deretter skal vi i fellesskap bestemme oss for vårt neste skritt idet etterforskningen fortsetter. Det var det fullstendig enstemmighet om blant deltakerne ved møtebordet..

Uttalelsene kom etter et hastemøte som han hadde innkalt til i morgentimene, på sidelinjen av G20-toppmøtet. Ledere fra G7-landene, EU og to Nato-land deltok på Bidens morgenmøte.

Der diskuterte de tirsdagens hendelse der to mennesker mistet livet da en rakett falt ned og eksploderte i Przewodów, en polsk landsby få kilometer unna Ukrainas grense.

Nedtonet reaksjon

Polens utenriksdepartement sendte sent tirsdag kveld ut en uttalelse der det het at raketten var russiskprodusert. Men Polens president Andrzej Duda var forsiktigere da han kommenterte saken. Han sa at man ikke kan vite med sikkerhet hvor raketten kom fra, hvem som skjøt den opp eller hvor den var produsert. Mest sannsynlig var den russiskprodusert, men det gjenstår å få det bekreftet, uttalte Duda.

Hvis det blir bekreftet, vil det i så fall dreie seg om det første tilfellet etter Russlands invasjon av Ukraina at et russisk våpen har falt ned over et Nato-land.

Duda og Bidens uttalelser er i likhet med reaksjoner fra andre vestlige hovedsteder forsiktige, idet man frykter at Russlands ni måneder lange krig mot Ukraina kan spre seg til Nato-områder.

Biden kom ikke med andre detaljer onsdag morgen. Men russiske styrker okkuperer store områder i deler av Ukraina, og russiske styrker er også til stede i Belarus, som grenser til Polen. Ukrainske styrker skyter daglig ned russiske raketter.

Eskalering

Biden understreket at Russland denne uken har sendt store mengder raketter mot Ukraina mens verdens øyne har vært rettet mot G20-toppmøtet i Indonesia. Russlands president Vladimir Putin har holdt seg hjemme og sendte i stedet sin utenriksminister Sergej Lavrov til Bali for å representere russiske interesser på toppmøtet.

– Angrepene er en fortsettelse av brutaliteten og umenneskeligheten som de har vist gjennom denne krigen mot ukrainske byer og sivil infrastruktur. Det er blitt fullstendig samvittighetsløst det de driver med, fullstendig samvittighetsløst, sa Biden onsdag morgen.

– Mens verden er samlet på G20-møtet for å oppfordre til nedtrapping, fortsetter Russland å eskalere i Ukraina mens vi sitter her i møter. Jeg mener, det var raketter i haugevis, sa Biden videre.

– Vestlige allierte skal gjøre det som trengs for å støtte Ukrainas motstandskamp, sa den amerikanske presidenten.

Russland har avvist at landet skjøt raketten som falt ned i Polen tirsdag.

– Svært alvorlig

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier rakettnedslaget i Polen er en svært alvorlig hendelse.

– Vi har registrert nyhetene om missilnedslagene i Polen. Dette er en svært alvorlig hendelse, men mye er fortsatt uklart. Vi avventer ytterligere informasjon fra polske myndigheter i saken, sier Huitfeldt.

– Følger situasjonen nøye

Forsvarets operative hovedkvarter følger nøye med på situasjonen, sier Thomas Gjesdal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NTB.