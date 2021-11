Norwegian Tech Awards: Hedersprisen til brødrene Tore og Petter Planke

Norwegian Tech Awards' hederspris 2021 går til brødrene Tore og Petter Planke.

I henhold til statuttene deles prisen ut til «... en person/personer som gjennom sitt virke har gjort en særskilt innsats og satt tydelig spor innen teknologi og næringsliv og bidratt til å sette Norge på kartet innen sitt felt». Juryen har bestått av redaksjonsmedlemmer i Teknisk ukeblad.

Norske Tomra er et ganske spesielt selskap. Selskapet står bak verdens første pantemaskin og begynte å produsere returautomater for glassflasker i 1972.

Siden den gang har de vært den globale industrilederen i pantemaskinbransjen. I dag har de rundt 75 prosent av verdensmarkedet for slike maskiner. Selskapet har også ført sirkulærtankegangen videre til stadig nye områder som kan sortere og gjenbruke det som for andre betegnes som avfall.

Problemløsning

Tomras historie startet i Vollen i Asker da brødrene Tore og Petter Planke lanserte den første returautomaten. De hadde en kamerat i Oslo som drev butikk. Han hadde sitt svare strev med å sortere og telle alle panteflaskene som kom i retur. Tore var akkurat ferdig på NTH og Petter var økonom da den første automaten ble utviklet og lansert. Den var faktisk bygget på en av hyblene i Studentersamfundet i Trondheim.

– Er det et hull i veggen som kan identifisere alle sorter panteflasker, avvise flasker uten pant og gi en ferdig utregnet, trykket pantekvittering dere trenger? spurte Petter kjøpmenn og bryggerier.

Det var det, var tilbakemeldingen, og brødrene bestemte seg for at hvis de fikk solgt 20 automater, skulle de starte selskapet Tomra – TOMflaske RegistreringsAutomat. De pantsatte det de hadde og startet opp selskapet som i dag har rundt 4000 ansatte over hele verden.

Brødrene Planke gikk ut av sitt eget selskap etter 14 år for å drive med andre ting, men de hadde lagt fundamentet for et av Norges største selskaper.

Grunnlag for industrieventyr

Jan Petter Opsahl overtok etter Planke-brødrene og skapte allerede på slutten av 80-tallet den suksessen Tomra har utviklet seg til.

Han sier dette til Teknisk ukeblad om brødrene:

– Petter og Tore Planke forstod hvor viktig en sunn og dynamisk bedriftskultur er for en vellykket, solid og langsiktig bedriftsutvikling, lenge før ordet var introdusert i norsk organisasjonsteori. På dette fundamentet la de på Tores teknologiske kunnskap og kreativitet, sammen med Petters markedsteft, entusiasme og salgsdriv. Slik ble Tomra skapt og utviklet.

Både Planke-brødrene og selskapet de startet i 1972 lever i beste velgående. Foto: Tomra

– Det de to påbegynte i april 1972, var jo grensende til galskap, kreativ galskap tror jeg vi kalte det, men 50 år senere ser vi at det ble bra. «Nytte, lønnsomhet og trivsel» var brødrenes mantra. Det går aldri ut på dato, fastslår han.

Tomra har fortsatt utviklingen av stadig mer avanserte pantemaskiner. Disse er nå noen år gamle. Bilde: Finn Halvorsen

Enorm utvikling

Automatene vi alle kjenner har gjennomgått en rivende teknisk utvikling siden oppstarten og er fortsatt en svært sentral del av Tomras virksomhet. I tillegg har selskapet i dag en betydelig aktivitet på maskiner som sorterer avfallsstrømmer, mat og masser fra gruvedrift.

Fellesnevneren for alle aktivitetene er sensorbasert sortering, der verdifulle materialer og ressurser sorteres i rene fraksjoner.

Løsning på to store problemer

Verden står overfor to store problemer i dag: klimaendringer som følge av økt CO 2- innhold i atmosfæren – og plastforsøpling, der katastrofalt mye plast havner i havet.

Plast er på mange måter et fantastisk materiale, men noen typer har en nedbrytningstid i naturen på opptil 400 år eller mer. Brukt plast må samles inn, slik at den ikke havner på avveie. I tillegg reduseres bruken av fossile råstoffer når plasten kan resirkuleres til nye produkter.

Tomra er verdensledende på løsninger der de jobber målbevisst for å lukke det de kaller plastens kretsløp.

