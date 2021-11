Cognite er årets vinner av Norwegian Tech Awards

Prisen deles ut av Teknisk Ukeblad Media, og den uavhengige juryen hadde seks kandidater å velge blant da den satt seg ned for den endelige vurderingen.

Juryen uttaler følgende:

– Vinneren har vist hvordan de løser den store overgangen vi skal gjennom med både digitalisering og bærekraft, og de skaper mange arbeidsplasser. Selskapet har gitt det abstrakte begrepet Industri 4.0 et konkret innhold. Selskapet evner å utnytte data fra komplekse systemer og prosesser og omskape det til en ressurs. Selskapet viser at data kan være den nye oljen. Selskapet har vist potensialet ved å kombinere fagarbeideren og fagspesialisten med tung IT-kompetanse. Dette viser styrken i den norske samarbeidsmodellen. De startet med olje og gass, men har tatt det over i andre industrier. Potensialet er enormt. I verdiskaping kan dette bli den nye oljen.

Cognite fikk også flest stemmer blant TUs nettlesere i forkant av juryarbeidet. Juryen uttaler at den er imponert over kreativiteten og innovasjonen i Norge. Hver og en av kandidatene hadde fortjent en pris for å gjøre revolusjonerende grep i hver sine bransjer, ifølge jurymedlemmene.

På mindre enn fem år har Cognite blitt et verdensledende selskap innen digitalisering av flere industrier.

Juryen Lars Olav Grøvik, president i Tekna (juryens leder i 2021)

Trond Markussen, president i Nito

Øystein Eriksen Søreide, adm. dir. i Abelia

Katrine Vinnes, fagsjef FoU og bransjesjef for teknobedriftene i Norsk Industri

Nils Øveraas, president i Polyteknisk Forening

Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for nyskaping og næringsutvikling i Forskningsrådet

Jan M. Moberg, ansvarlig redaktør i TU Media AS

Fra fire gründere og oppdrag for Aker og olje- og gassindustrien i 2017 har selskapet nå over 600 ansatte og verdsettes til over 13,3 milliarder kroner.

Selskapets teknologi kobler datakilder fra industriell drift og tilgjengeliggjør disse dataene for maskiner og mennesker. Dermed skal disse kunne ta bedre avgjørelser om produksjon, vedlikehold, utslipp og effektivisering.

3D-modeller

Cognite bruker droner og roboter som tar bilder og video og kombinerer med tegninger for å lage 3D-modeller av hele plattformer og prosessanlegg.

– Selskapet har hatt en eksepsjonell utvikling, sier professor Aslak Tveito, som er administrerende direktør i Simula Research Laboratory, om Cognite.

Tidligere vinnere 2020: Ingen kåring pga. korona 2019: Nordic Semiconductor AS 2018: Zivid AS 2017: Thermo Fisher Scientific AS 2016: Disruptive Technologies AS 2015: Zaptec AS 2014: Alf Inge Wang (Kahoot-gründer) 2012: Statoil og Aker Solutions – Åsgård-gasskompresjon 2011: Farsund Aluminium Casting – avansert støpeteknologi. 2010: FMC - IOR – økt oljeutvinning 2009: GE Vingmed – Vscan, ultralydapparat i lommeformat. 2008: Kongsberg Intellifield – overvåking av oljeproduksjon 2007: Breivoll Inspection Technologies – skanner og måler metalltykkelsen på vannrør. 2006: Ocas – radar for varsling av lufhindringer 2005: Ulstein Skipsdesign – skrogkonseptet X-Bow 2004: Autostore – robotisert, automatisk lagersystem 2003: Chipcon – radiofrekvensbrikker 2001/2002:Hydro og ABB – Troll Pilot subseaprosjekt 1900-2000 Århundrets ingeniørbragd: Troll A-plattformen – verdens største objekt flyttet av mennesker

– Og for oss som utdanner studenter til doktorgrad i beregningsvitenskap, er det en fornøyelse å se at kandidatene er ettertraktet og får god bruk for det de har lært om programvareutvikling, stabile algoritmer og maskinlæring,