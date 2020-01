Norwegian tar betalt for håndbagasje

Håndbagasje som får plass under setet, er fortsatt gratis.

Passasjerer med LowFare+-, Flex-, Premium- eller PremiumFlex-billett, kan fortsatt ta med en større håndbagasje som kan legges i bagasjehyllen.

Reglene trer i kraft 23. januar. Billetter kjøpt før dette, påvirkes ikke av regelendringen.

Alle passasjerer får ta med én taxfree-pose i tillegg til det som står spesifisert på billetten.

Tyngre bagasje

– Norwegians forretningsmodell er tuftet på valgfrihet, og det ligger også til grunn for det nye regelverket. Alle reisende kan fortsatt ta med seg håndbagasje, uansett billettype. Hvis man kun trenger en bag eller veske som får plass under setet foran, kan man velge den aller billigste billettypen uten tilleggskostnader. De som ønsker å ha med seg en liten trillekoffert som legges i bagasjehyllen, kan betale ekstra for dette eller velge en annen billettype, uttaler Cecilie Nybø Carlsen, leder for produktutvikling i Norwegian i en pressemelding.

Endringene i regelverket innebærer også at vektbegrensningen på innsjekket bagasje øker fra 20 til 23 kilo, samt at kunder med fleksibel billett kan ha med seg 15 kilo i stedet for 10 kilo håndbagasje.

– Bare plass til 80 trillekofferter

– Det er en vanlig misforståelse at det er plass til alles trillekofferter om bord, mens de fleste av våre fly har plass til 186 passasjerer og kun rundt 80 små trillekofferter i bagasjehyllene.

Norwegian argumenterer med at det er viktig å ha gode regler på plass, slik at de unngår å bruke tid på å omorganisere og å flytte håndbagasje til lasterommet, noe som kan føre til forsinkelser.

– At flyene går i rute er noe av det viktigste for Norwegians reisende og vi opplever stor støtte for innføringen av det nye håndbagasjereglementet blant våre kunder, skriver Nybø Carlsen videre.