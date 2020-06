Northguider-rederiet får bot på 350.000 kroner

Det skriver Sysselmannen på Svalbard.

Fiskefartøyet gikk på grunn og sank under reketråling i Hinlopenstredet i Nordaust-Svalbard naturreservat 28. desember 2018. Mannskapet på 14 ble evakuert og det var ingen personskader.

For dårlig sikkerhetssystem

Sysselmannen mener rederiet ikke hadde tilstrekkelig sikkerhetssystem for å kartlegge risikoen med å seile i et såpass krevende område.

– Northguider fisket i et klimatisk- og værmessig svært krevende område med blant annet is, lave temperaturer, mørke og raske endringer i vind- og værforhold. Det er også stedvis mangelfullt kartgrunnlag, lang avstand til redning, samt ustabile dekningsforhold for radio i dette området, opplyser assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

I tillegg var det fare for oljeutslipp i naturreservatet, ettersom skipet hadde 65.000 liter bunkerolje om bord. Kapteinen får bot fordi han navigerte uaktsomt.

Mislykket bergingsforsøk

«Han har som skipsfører ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at fisket foregikk i krevende forhold i polare farvann, nært land, værdata, redusert sikt på grunn av mørke, snø og vind, samt at han fisket i et område med delvis dårlig radiodekning og med tidevannsstrøm,» heter det.

Både rederiet og kapteinen har fått bøtesatsene satt ned ettersom sakene ble liggende en stund etter at de var ferdig etterforsket.

Northguider ligger fortsatt på grunn i Hinlopenstredet etter et mislykket bergingsforsøk, og skal hogges opp til spiker i løpet av sensommeren, skriver NRK.