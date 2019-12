Norske miljøvernere kritiserer trege forhandlinger – kastet ut av klimatoppmøtet

Madrid: Det var etter en fredelig demonstrasjon onsdag kveld en stor gruppe med observatører ble kastet ut av FNs klimamøte som nå pågår i Madrid. Silje Lundberg, som er leder for Norges Naturvernforbund, sier utkastelsen er uholdbar.

– Dette er del av en trend der gapet mellom statsråder og folkene de representerer blir større og større. I Madrid har det vært flere hundre tusen mennesker som har demonstrert for klimaet. Men inne i forhandlingene blir ikke stemmene våre hørt, sier hun

– Veldig uvanlig

Det er ungdommer fra Natur og Ungdom, Spire, og KFUK-KFUM som er kastet ut. Blant dem som nå er utestengt fra forhandlingene er klimarådgiver Aled Dilwyn Fisher i Naturvernforbundet.

Klimatoppmøte i Madrid TU følger FNs klimatoppmøte i Madrid (COP25).

Under møtet skal landene bli enige om hvordan klimaavtalen fra Paris skal følges opp og håndheves.

Parisavtalen fra 2015 sier at verdens land skal begrense den globale oppvarming til et nivå som ligger godt under 2 graders oppvarming, sammenliknet med førindustrielt nivå.

Et viktig tema under møtet i Madrid er regler for framtidig handel med utslippsrettigheter.

Møtet finner sted i perioden 2. til 13. desember 2020.

– Vi valgte å demonstrere fordi forhandlingene går så sakte. Folk som har fulgt klimaforhandlingene i 12–15 år har aldri vært med på noe liknende, sier Fisher til Teknisk Ukeblad (TU).

– I Paris ble verdens ledere enige om en klimaavtale, men nå forsvinner alle ambisjonene i små detaljer. Fortsetter det slik blir det ikke noe igjen av avtalen, sier han.

Sivilsamfunnet har alltid hatt en viktig plass under FNs mange klimatoppmøter. De distribuerer egne nyhetsbrev, leverer informasjon til verden utenfor og har møter med de ulike lands forhandlingsdelegasjoner.

At mange av dem nå kastes ut representerer et brudd med tidligere praksis, mener Naturvernforbundet.

– Vi håper vi slipper inn igjen, men det er ikke sikkert. Dette forhandles det nå om mellom sivilsamfunnet og FNs klimasekretariat, sier Fisher til TU.

– Noen land ødelegger

Under klimatoppmøtet i Madrid diskuteres blant annet reglene for et framtidig, globalt kvotemarked. Representanter for den store internasjonale organisasjonen Friends of the Earth (FoE) mener enkelte land nå blokkerer prosessen, og har interesse av å holde sivilsamfunnet ute:

– Det virker som enkelte land deltar her i Madrid bare for å ødelegge forhandlingene. De vil ha smutthull i systemet, dobbelteling av utslipp og skape et system som gjør det mulig å fortsette å forurense, sier Kwami Kpondso, fra afrikanske Togo.

Leder i Norges Naturvernforbund, Silje Lundberg, reagerer på at miljøorganisasjoner kastes ut av toppmøtet Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Forhandlingene i Madrid skal etter planen avsluttes fredag. Det er fortsatt uvisst om landene klager å bli enige om et felles regelverk for internasjonal kvotehandel.

Som TU tidligere har skrevet diskuterer man blant annet overføring av flere milliarder ubrukte klimakvoter, som nå står ubrukte på FNs konto.