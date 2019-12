4 milliarder ubrukte klimakvoter truer med å uthule hele Parisavtalen

Madrid: Kjøp og salg av klimakvoter er brått blitt aller viktigste tema under klimaforhandlingene i Madrid. Årsaken er at Parisavtalen, som trer i kraft i januar 2021, mangler regler for hvordan land skal kunne kjøpe og selge utslippsrettigheter.

Klimatoppmøtet i Madrid. TU følger FNs klimatoppmøte i Madrid (COP25).

Under møtet skal landene bli enige om hvordan klimaavtalen fra Paris skal følges opp og håndheves.

Parisavtalen fra 2015 sier at verdens land skal begrense den globale oppvarming til et nivå som ligger godt under 2 graders oppvarming, sammenliknet med førindustrielt nivå.

Et viktig tema under møtet i Madrid er regler for framtidig handel med utslippsrettigheter.

Møtet finner sted i perioden 2. til 13. desember 2020.

Nå frykter både Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim og anerkjente World Resources Institute (WRI) at gamle klimakvoter skal ødelegge for hele Parisavtalen.

– FN sitter fortsatt på 4 milliarder ubrukte klimakvoter fra Kyoto-avtalen. Om disse skal kunne brukes i den nye Parisavtalen, vil det underminere målene om å kutte verdens utslipp, sier Kelly Levin, seniorrådgiver i WRI til Teknisk Ukeblad (TU).

– Overføring av kvoter fra før 2020 er eksempel på noe som kan uthule hele Prisavtalen, sier Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen til TU.

– Vil uthule hele Parisavtalen

Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen (t.v.) og klimaminister Ola Elvestuen vil hindre at Kyoto-avtalens klimakvoter ødelegger Parisavtalen. Foto: Erik Martiniussen

4 milliarder klimakvoter er ikke lite. Det tilsvarer det årlige utslippene til alle EU-land over et helt år.

De gamle klimakvotene er generert under FNs grønne utviklingsmekanisme (CDM). Dette er kvoter som har bygd seg opp i perioden 2012 til 2019, gjennom klimatiltak i fattige land.

Norge er tet av landene som har kjøpt slike kvoter for å oppfylle sine klimaforpliktelser i henhold til Kyoto-avtalen. Men nå som den gamle Kyoto-avtalen snart løper ut, må de gjenstående kvotene slettes, mener miljøvernminister Ola Elvestuen.

– Vi vil ikke ha disse kvotene med oss inn i den nye klimaavtalen. Da blir det et hull i avtalen som vi ikke kan ha, sier Elvestuen til TU.

Problemet er med Kyoto-avtalens såkalte CDM-system var at det i prinsippet kunne generere hvor mange kvoter som helst. Og det er nettopp hva som har skjedd. I dag sitter FN-systemet på et stort overskudd av slike kvoter. Ettersom Kyoto-avtalen løper ut neste år, er ikke kvotene lenger etterspurt. Det kan endre seg om de overføres til Parisavtalen. Da vil de gamle kvotene brått få verdi igjen.

– Dette er kanskje den viktigste saken som vi må løse her i Madrid, sier Elvestuen.

Må unngå dobbeltelling

I den nye Parisavtalen skal det innføres et helt nytt markedssystem for utslippskvoter. Men hvordan dette systemet skal fungere, er det stor uenighet om. Mens enkelte land som Australia og Kina ønsker stor fleksibilitet i systemet, med mulighet til å kjøpe og selge kvoter uten for mye byråkrati, ønsker andre langt mer kontroll på kvotesalget.

Kelly Levin i WRI forteller til TU at det blir veldig viktig å sikre at man får et system som hindrer såkalt dobbeltelling.

– Det må vi unngå. Når et land selger reduksjoner må det framkomme i utslippsregnskapet deres slik at ikke både kjøper og selger rapporterer inn det samme utslippskuttet. Elvestuen er enig.

Kelly Levin er senioranalytiker i World Resources Institute Foto: WRI

– Det er avgjørende at vi ikke får dobbeltelling.

I det gamle CDM-systemet var det dobbeltelling. Når Norge kjøpte en utslippskvote fra Kina, trakk begge land fra reduksjonen på sitt utslippsregnskap. I prinsippet var ikke dette så alvorlig, all den tid fattige land ikke hadde reelle forpliktelser i Kyoto-avtalen. Men dette forandrer seg med Parisavtalen. I den nye avtalen får alle land utslippsforpliktelser som de må rapportere på til FN.

– Slik dobbeltelling vil underminere de allerede altfor lave klimaambisjonene som ligger i avtalen, sier Levin.

– Viktig med egne

Forhandlingene i Madrid går nå over i en avgjørende fase. Så langt er det byråkratene som har forhandlet. Nå er det verdens miljøvernministre som skal sette seg ved forhandlingsbordet. Men ifølge Norges forhandlingsleder skulle han gjerne sett at man hadde kommet lenger med reglene for kvotehandel, før høynivådelen av møtet startet tirsdag.

Ifølge Verdens meteorologiorganisasjon kan temperaturen på jorden stige med opp mot fem grader innen utgangen av århundret, om ikke utslippene kuttes raskere. FNs klimapanel sier verdens utslipp må halveres innen 2030 for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader og unngå katastrofale klimaendringer.

Leder Silje Lundberg i Norges Naturvernforbund (NNV) sier norske myndigheter må gjøre alt de kan for å hindre at de gamle CDM-kvotene kommer i omløp igjen.

– Det er hårreisende at dette i det hele tatt er på forhandlingsbordet. Det viser hvor viktig det er at land går foran og har egne ambisiøse utslippsmål. I de internasjonale forhandlingene er det alltid land som forsøker å gjøre avtalene så svak som mulig. Derfor er det viktig å ha egne mål.

Klimaforhandlingene vil fortsette helt fram til helgen. Kelly Levin sier et er viktigere å få effektive regler for kvotehandel, enn en rask avtale.

– Vi kan ikke få et dårlig kompromiss på dette punktet.

–Betyr det at forhandlingene på dette punktet kan fortsette også neste år?

– Ja, det betyr det.

Norges forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen tviler på at det vil bli tillatt å bruke gamle CDM-kvoter i den nye Parisavtalen.

– Det er vanskelig å se for seg at det skal gå så langt.

– Men deler av disse kvotene kan komme med over i den nye avtalen?

– Det er ikke mulig å svare på nå, sier han.