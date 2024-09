Norske Kina-studenter om spion-bekymring: – Har ikke blitt rekruttert

– Jeg har ikke blitt rekruttert, sier Caroline Borgen.

– Absolutt ikke, skyter medstudent Nikolas Fredriksen Ikonomeas inn.

NTB møter de norske studentene på Fudan-universitetet i Shanghai. På samme universitet har også nordmannen som i sommer ble siktet for spionforsøk, gått.

– Da jeg var hjemme i sommer, kom det oppslag i mediene om den saken. Venner og familie kjenner ikke så mange som studerer i Kina, så da spurte de med en gang om det var meg som var tatt, sier Ole Wangensteen Eidskrem.

– Jeg fikk samme spørsmål, sier Ikonomeas.

– Har det rett og slett bra

Eidskrem forklarer at han bare svarte med å fortelle hvordan han har det i Shanghai.

– Jeg har det rett og slett bra, sier han.

Det var i juli at en 37 år gammel nordmann ble siktet for spionasje for Kina. Han ble pågrepet på Gardermoen etter en reise til landet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen hadde opplysninger som var tiltenkt kinesisk etterretning, men han nekter straffskyld.

Ifølge VG leverte mannen en doktorgradsoppgave ved Fudan-universitetet i 2020.

Støre: – Vi må ikke være naive

PST skriver i sin siste trusselvurdering at kinesiske etterretningstjenester rekrutterer norske borgere for å få sensitiv informasjon.

– Ofte er dette personer som har tilknytning til Kina i form av studier, arbeid, venner eller familie, heter det i rapporten fra PST

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var onsdag innom og holdt en gjesteforelesning for studentene på Fudan, og hilste også på de norske studentene. Han råder dem til å lytte til det PST sier.

– Det er en større etterretningstrussel i vår verden i dag, fra mange hold. Og Kina er et av de landene som nevnes. Her må vi ikke være naive, sier statsministeren.

Færre norske Kina-studenter

Antallet norske studenter i Kina har falt nærmest i takt med at landet har blitt mer lukket og autoritært de siste årene.

I 2018 studerte 276 norske studenter i Kina, mot 42 i 2022, ifølge tall fra Lånekassen som Aftenposten omtalte i mai. Det skal sies at det har vært pandemi i mellomtiden, og at Kina i perioder var ekstremt lukket.

I samme periode falt antallet søkere til kinastudiene ved Universitetet i Oslo fra 57 til 39. Også antallet internasjonale studenter i landet har kollapset de siste 5–10 årene, skriver Aftenposten.

De siste årene har Kina markert seg stadig tydeligere internasjonalt, og handelsforholdet til USA og andre vestlige land har surnet.

– Ønsker dialog

Shanghai-student Ikonomeas kom til Kina for første gang i 2020. Han merker at mye er i endring.

– Kinesere har fått en helt annen selvtillit og en annen tro på sin egen kultur, sin egen historie og sitt eget system. Jeg merker det når jeg diskuterer med dem.

– Men samtidig så føler jeg – kanskje mer enn en skulle tro – at de kineserne jeg har møtt på Fudan, er veldig opptatt av å lære og ha dialog. Og at det også er mye rom for at de kan ta selvkritikk, sier han.

NTBs journalist var selv student på Fudan-universitetet på i to semestre i 2007/2008.