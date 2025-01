Jordskjelv utenfor Vestlandet – rystelser merket i store områder

Senioringeniør Berit Marie Storheim ved Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk ved Universitetet i Bergen opplyser til NTB at skjelvet slo inn med en styrke 4 på nærmeste målestasjon i Florø klokka 21.05.51 søndag kveld og at det skjedde om lag 40 kilometer nordvest av Måløy.

– Disse tallene er ikke nødvendigvis helt presise, de kan forandre seg. Også selve plasseringen av skjelvet kan endre seg noe, sier Storheim.

Hun forklarer at jordskjelv oppleves svært forskjellig på ulike steder. Det kan også komme an på hva slags materialer huset man måtte befinne seg i, er bygget av.

To skjelv

Ifølge Universitetet i Uppsalas seismologiske overvåking skal det dreie seg om to skjelv med få minutters mellomrom. Det første er registrert klokka 21.05.51 og målte 4,3 i styrke, mens et mindre skjelv registrert klokken 21.21.10 målte 1,8.

Forskningsinstituttet NORSAR, som overvåker jordskjelv i både Norge og internasjonalt, opplyser ifølge NRK at skjelvet hadde en styrke på 3,3, og at det ikke betegnes som stort eller farlig.

Ifølge NORSAR kan man vente etterskjelv etter jordskjelvet.

Det har vært rystelser over store deler av Vestlandet etter et jordskjelv noen mil vest av Herøy i Møre og Romsdal søndag kveld. Foto: emsc-csem.org

– Vi kan nok forvente et etterskjelv i størrelse 3 i styrke. Det er også et jordskjelv folk kan merke, sier forskningsleder Volker Oye.

Mange meldte fra til politiet etter at rystelsene oppsto søndag kveld.

Ikke meldt om skadede

– Vi har fått en del meldinger inn til oss der folk opplever rystelser i bygningsmasser. Dette er merket over store områder og langt inn i Romsdalen, opplyser operasjonsleder Tove Holst-Dyrnes i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

– Vi ser på nettet at et jordskjelv 4,1 mil vest for Herøy har en antatt styrke på 4,5. Vi opplevde også rystelser her hos oss i Ålesund, sier Holst-Dyrnes.

– Det er, per nå, ikke meldt om skader på personer eller gjenstander, sier hun.

– Huset ristet

Adresseavisen skriver at rystelsene kunne kjennes helt opp i Trøndelag. Også NTB får meldinger om folk som har kjent rystelser, både i Ålesund og i Nordfjordeid.

– Det var nettopp et relativt kraftig jordskjelv her på Nordfjordeid – det sterkeste jeg kan huske å ha opplevd noen gang, sier Venstre-politiker Alfred Bjørlo i en melding til NTB.

Frode Nordstrand bor på Hessa i Ålesund kommune og forteller at de merket jordskjelvet veldig godt.

– Ingenting ble ødelagt. Men huset ristet da vi akkurat hadde lagt ungene, sier han til NTB

Aktivt jordskjelvområde

Norge er et av Nord-Europas mest aktive jordskjelvområder, og Vestlandet og Nord-Norge er særlig utsatt, skriver Norges geologiske undersøkelse (NGU) på sine nettsider.

NGU skrev i januar i fjor at det de siste 20 årene har vært registrert 16 jordskjelv med en styrke på over 3,5.

Det siste kraftige skjelvet i Norge ble registrert ved Jan Mayen i 2012. Det hadde en styrke på 6,6, og skjelvet var så sterkt at man hadde problemer med å holde seg oppreist.