Norske F-35 klargjøres for det første utenlandsoppdraget

Det nærmer seg tre måneder siden generalmajor Tonje Skinnarland erklærte første operative evne (IOC) med sine F-35A.

Nå nærmer det seg det første utenlandsoppdraget for 332 skvadron som i dag har 15 slike kampfly på Ørland.

I mars reiser skvadronen til Island der de i tre uker skal være parate til å rykke ut for å identifisere fremmede fly dersom de nærmer seg islandsk luftrom. De skal utøve luftkontroll på vegne av Nato, såkalt «air policing».

Symboleffekt

Det såkalte detasjementet består av 130 soldater, befal, offiserer og sivile og ledes av oberstløytnant Ståle «Steel» Nymoen, sjef for 332 skvadron.

– At Norge løser oppdraget Island Air Policing, viser at vi er en pålitelig, alliert partner av høy kvalitet. Deltakelsen har en høy symboleffekt, både for Norge og resten av Nato, sier Nymoen i en melding på Forsvarets nettsider.

Han legger til at en av milepælene ved innfasingen av F-35 er nådd, når flyene nå er i daglig bruk i Norge og de også kan løse oppdrag for Nato.

Italiensk F-35A tar av fra Keflavik i oktober 2019. Foto: Aeronautica Militare

– At F-35 kan vise operativ evne i en slik operasjon, er en viktig milepæl frem mot full operativ evne i 2025, forteller Skinnarland som er sjef Luftforsvaret.

Det var etter to år med operativ test og evaluering at hun erklærte IOC på et arrangement på Rygge 6. november og dermed ga grønt lys for å sette de nye kampflyene i høy luftmilitær beredskap der de kan overta oppgaver som F-16 har utført fram til nå.

Full operativ evne (FOC) betyr blant annet at flyene kan ha kryssermissilet JSM i buken. Den neste milepælen vil være å overta QRA-beredskapen for Nato med F-35 fra Evenes om to år.

Følger etter Italia

Bakgrunnen for at islandsk luftrom skal voktes av norske fly, er at Nato-landet Island ikke har noe eget luftforsvar. Det samme skjer i Estland, Latvia og Litauen. Denne kapasiteten og beredskapen, «Quick Reaction Alert» (QRA), går på rundgang blant Nato-landene.

Mens det i Baltikum er kontinuerlig tilstedeværelse, er Nato-deployeringene til Island mer sporadiske. Typisk tre-fire uker tre ganger i året.

Norge har hatt QRA-oppdraget på Island fire ganger, sist gang var i juni 2016, og tre ganger i Baltikum fra Šiauliai i Litauen. Forrige gang var fra mai og ut august i 2015. Dette var selvsagt med F-16.

Det var Italia som var første til å utføre luftkontroll på Island med F-35. I oktober i fjor var Aeronautica Militare på Keflavik med seks F-35A, et KC-767A tankfly og til sammen 130 soldater. Italienerne hadde oppdraget i mars i fjor også, da med fire Eurofighter Typhoon som de for øvrig også var først til å sette i QRA-beredskap, for 15 år siden.