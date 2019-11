Norske Com4 har spesialisert seg på maskin til maskin-kommunikasjon og blitt en global aktør

Sjefen i det norske teleselskapet Com4, Stein André Larner, forteller at de nå har over halvparten av markedet for maskin til maskin-kommunikasjon. Det har de fått ved å bli ved sin lest. De har spesialisert seg på å få alle slags dingser, fra pumper til AMS-målere, til å kunne kommunisere via mobilnettet.

De har avtaler med rundt 700 mobiloperatører rundt om i verden. De fleste av dem er nå i ferd med å rulle ut det nye «frekvensbåndet i frekvensbåndet» som skal bære NB-IoT og LTE-M signaler. En standard som vil gjøre slik kommunikasjon mye billigere og gi oss sensorer med ekstremt lavt strømforbruk. På Inside Telecom-konferansen snakket vi med Stein Andre Larner som ser store vekstmuligheter for Com4.

TU publiserer i ei uke daglige podkaster, med utgangspunkt i Inside Telecom-konferansen tirsdag 5. november. Dette er den fjerde podkasten i miniserien.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

