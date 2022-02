RRS Sir David Attenborough

Norskbygget cruiseskip bryter is for forskningsfartøy

Det nye norskbygde cruiseskipet Le Commandant Charcot måtte bryte is for forskningsskipet RRS Sir David Attenborough i Antarktis. Forskningsskipet møtte tøffere isforhold enn skipet er konstruert for å takle.