Norsk selskap vil revolusjonere lastesykkelen

For tre år siden snakket vi med Morten Rynning i selskapet CityQ om visjonen hans for en ny, sykkelbasert type varetransport i byer. Nå er en pandemi unnagjort, og visjonene har blitt til prototyper og produksjonsplaner. En lang rekke kunder, både private og de som driver varetransport, har meldt seg og vil ha den nye pedalbaserte transportplattformen.

At markedet er der, er ikke Rynning i tvil om. Analyseselskaper peker på et marked, bare i Europa, på rundt 2 millioner enheter i 2030. Det gjør de seg klar for. Snart skal for-serien i produksjon, og masseproduksjonen skal starte om et års tid.

CityQ-sykkelen er selvfølgelig ingen vanlig sykkel. Den er en elsykkel med fire hjul og et veldig stort batteri – og den har pedaler. Som enhver elsykkel kobler motoren ut når farten overstiger 25 km/t, men i motsetning til på vanlige sykler sitter føreren bak en vindskjerm og under tak.

Fremdriften er basert på en elmotor i hvert bakhjul, og pedalene driver en generator. Det øker driftssikkerheten og reduserer vedlikeholdet. Som en Tesla er dette en programvaredefinert plattform. CityQ kan oppgraderes over nettet. Den kan til og med få nye egenskaper etter hvert som lovverket endrer seg.

I første omgang skal sykkelen produseres i Tyskland, men den er konstruert som et Ikea-møbel. Det skal ta bare fire timer å montere den når den ankommer som «flatpakke». Først skal Europa erobres. Deretter står verden for tur. Det snakker vi med Rynning om i dagens podkast.

