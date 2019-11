Norsk rederi etter skipskapring i Benin: – Det jobbes intenst med saken

– Det jobbes intenst med saken. Så fort vi har noe nytt å melde, vil vi legge det ut på våre nettsider, opplyser rederiet Ugland til NTB.

I en oppdatering som ble lagt ut mandag, skriver selskapet at de skal samle familiene til de bortførte filippinske sjøfolkene så fort som mulig.

– Vi jobber med situasjonen og gjør vårt ytterste for å få mannskapet i sikkerhet, heter det.

Kan dra hjem

Det var lørdag morgen at pirater bordet det 189 meter lange lasteskipet utenfor det vestafrikanske landet Benin og bortførte ni personer. Myndighetene i Benin ble varslet om hendelsen av gjenværende mannskap samme dag, og skipet fortsatte inn til havnebyen Cotonou i det vestafrikanske landet.

– Det gjenværende mannskapet på båten blir tatt vare på og er i god form til tross for omstendighetene. Skulle noen av dem ønske å mønstre av skipet og dra hjem, vil vi hjelpe til med det, opplyser Ugland-rederiet, som har base i Grimstad.

Ifølge havnemyndighetene i Benin ble skipet angrepet nærmere 15 kilometer utenfor innseilingen til havneområdet. Skipet var da ankret opp i påvente av å bli tildelt havneplass for å losse inngående frakt.

Skipet er forsikret av Den Norske Krigsforsikring for Skib (DNK), som er eid av den norske rederinæringen i fellesskap.

– Jeg kan bekrefte at MV Bonita er forsikret hos oss. Vi samarbeider nå med rederiet om å finne en løsning i saken, sier administrerende direktør Svein Ringbakken i DNK til NRK.

Farlig område

Guineabukten, som strekker seg fra Kamerun til Liberia, har blitt et av verdens farligste havområder. Angrep på skip og bortføring av sjøfolk for å kreve løsepenger har blitt mer og mer vanlig, særlig langs kysten av Nigeria. Piratene tvinger noen ganger skip til å legge om kursen i flere dager, lenge nok til å forsyne seg av lasten og kreve løsepenger for å sette besetningen fri.

Kapringene skaper store problemer for internasjonal skipsfart i området.

Globalt har riktignok antallet pirathendelser og væpnede ran til sjøs gått ned i løpet av årets ni første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Men fortsatt omtales Guineabukten som farlig av International Maritime Buerau (IMB),

– Regionen står for 86 prosent av sjøfolk som blir tatt som gisler, og 82 prosent av verdens totale bortføringer, ifølge IMBs rapport for tredje kvartal.

– Økonomisk motiv

Seniorforsker Morten Bøås ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) mener kaprerne trolig har økonomiske motiver.

– Med den begrensede informasjonen jeg har, så er det mye som tyder på at dette er økonomisk motivert, skriver han i en epost til NRK.

Han beskriver følgende scenario for hva som kan ha skjedd:

– Kaprere entrer båten, finner ikke så mye verdisaker som de har tenkt og ender opp med å ta gisler for å komme i dialog om løsepenger med rederiet. Jihadister hadde neppe gått etter filippinske gisler. For dem har de liten symbolsk verdi.

Bøås, som for tiden befinner seg i Benins naboland Niger, utelukker ikke at gislene kan bli, eller allerede er, fraktet til et av Benins naboland.

– De kan hende at gislene er tatt ut av Benin og over til Nigeria. Da kan denne situasjonen bli mer langvarig, sier han til NRK.