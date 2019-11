Norsk panservogn-fabrikk: Nå blir den overtatt av svensker

I mange år var det et av Forsvarets hovedverksted og de siste 16 årene har det vært et sivilt verksted og fabrikk.

Ritek på Levanger ble for alvor satt på kartet da de selskapet bidro til å utvikle og bygge 34 av de nye CV90-stormpanservognene for den norske hæren.

Nå er selskapet solgt til svenske System Engineering Solution (SES).

Viktig med større muskler

Dermed blir Ritek og deres rundt 40 ansatte nå en del av SES Group som beskriver oppkjøpet som en viktig del av deres satsing på forsvarssektoren i og utenfor Norden.

– Med virksomhet i både Norge, Sverige og Finland kan vi styrke den industrielle dimensjonen av det nordiske forsvarssamarbeidet. Vi kan utnytte kapasitet og kompentanse i de tre landene på en helhetlig måte, uttaler SES-direktør Christer Kjellkvist i en pressemelding.

Styreleder Jan Selvig i Ritek opplyser at de vil fortsette som et selvstendig norsk firma, med ansatte og ledelse som i dag.

Det er de tårnløse CV90-ene som er bygget av Ritek. Dette bildet er fra Rena i april da det ble feiret av leveransen var sluttført. Foto: Eirik Helland Urke

Han ser positivt på å ha fått en solid eier i ryggen, som kan tilføre bedriften kompetanse, markedsadgang og kraft til videre utvikling.

Produksjonsleder Morten Minsaas i Ritek forteller til Trønder-Avisa at prosessen med SES Group startet som et samarbeidsprosjekt med et datterselskap i SES Group for sju-åtte måneder siden. Også han tror den nye eieren kan bidra til å øke muligheten for å vinne fram i konkurransen om nye oppdrag. De har erfart noen ganger at de har vært litt for små.

Oppgraderte CV90

Ritek ble etablert i 2003, og ti år senere vant det trønderske selskapet prestisjekontrakten med svenske BAE Systems Hägglunds om å bidra på det norske kampvognprosjektet.

Forsvaret hadde opprinnelig 104 CV9030 MkI, som ble bestilt i 1994, og i 2012 ble det besluttet å erstatte dem med 144 nye. Med en totalkostnad på rundt ti milliarder kroner, er dette blant de største enkeltinvesteringene for Hæren noen gang.

Panservognene som ble levert fra september 2015, omtales som CV90 MkIIIb. Denne har tredje generasjon elektronisk arkitektur som blant annet tillater deling av sensordata. Her er det også støtte for integrerte droner. Den ubemannede våpenstasjonen Protector RWS på toppen, er den mest synlige endringen på nye og gamle stormpanservogner.

CV90 stormingeniørvogn tilhørende Brigade Nord, på den multinasjonale vinterøvelsen Northern Wind 19, i Norbotten, Sverige. Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Kort oppsummert byr på de nye CV90-ene på bedre beskyttelse, framkommelighet og ildkraft enn sine forgjengere. Mens maskinkanonen er den samme som før, bistås den av langt bedre sensorer, siktemidler og oppgraderte tårn.

Hæren har gått fra å operere én type CV90 til en kampvognfamilie med fem forskjellige medlemmer:

Det er de tårnløse variantene som er bygget av Ritek. Det vil si 16 stormingeniørvogner, utrustet foran enten med mineplog eller minerulle, og 16 multirolle/bombekastervogner med en ny og automatisert 81-millimeters bombekaster integrert. I tillegg har de levert to treningsvogner.

I april ble det feiret at leveransen var sluttført med en demonstrasjon på Rena.