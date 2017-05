Norsk olje og gass må kutte kostnader og kvitte seg med ansatte

HOUSTON: Norsk olje og gass må kutte kostnader og kvitte seg med cirka 15 medarbeidere. Flere medarbeidere har fått tilbud om å slutte frivillig og de eldre medarbeidere over 62 år har fått tilbud om sluttpakke tilsvarende 66 prosent av nåværende lønn fram til de fyller 67 år.

Nærings- og kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at de nå er midt inne i en nedbemanningsprosess.

– Vi mener det er riktig å kutte kostnader, slik industrien forøvrig har måttet gjøre. Hvor mange som må slutte, vet vi ikke ennå, men vi må tilpasse oss nye tider og organisere oss på en annen og forhåpentlig mer effektiv måte, sier Hansen til Teknisk Ukeblad.

Stor organisasjon

Norsk olje og gass har vokst seg stadig større og teller cirka 50 fast ansatte, men har ikke kuttet verken kostnader eller antall ansatte i samme grad selv om det er over to år siden oljeprisfallet. Mange av medlemsbedriftene har opplevd dramatiske år hvor kutt i bemanning og kostnader har preget virksomhetene. Til sammen har over 40.000 personer mistet jobben i løpet av de to siste årene.

Tommy Hansen ønsker ikke å opplyse hvor mange millioner som skal spares eller hvor stort budsjettet er.

– Vi pleier ikke å si noe om størrelsen på budsjettet. Vi har heller ikke fått noe pålegg av styret, men styret er enige i at vi har satt i gang prosessen for å kutte kostnader. Vi håper å få til dette med frivillige ordninger, sier Hansen som selv har fått større ansvar i forbindelse med omorganiseringen som administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har satt i gang.

Tommy Hansen er nå blitt direktør for både næringspolitikk og kommunikasjon etter at de to avdelingene ble slått sammen.

– Dette er et eksempel på hvordan vi omorganiserer for å bli mer effektive, sier han. Erling Kvadsheim som i mange år har vært direktør for næringspolitikk, er nå blitt internasjonal direktør. Hovedkontoret ligger i Stavanger, men organisasjonen har også kontorer i Oslo og Tromsø.

Ingen i Houston

Under Offshore Technology Conference(OTC) i Houston har det vakt noe oppsikt at Norsk olje og gass ikke er representert med noen fra ledelsen på verdens største oljemesse. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen var her for to år siden like etter at han fikk jobben.

Han var heller ikke tilstede i fjor til tross for at det er over flere hundre representanter fra norske oljeselskaper, leverandører, kommuner og havner.

Fra kilder blant de ansatte i Norsk olje og gass gis det uttrykk for at kostnadskuttene og trusselen om oppsigelser oppleves som svært dramatisk når så mye som nær en tredjedel av staben skal bort.

– Det er en krevende prosess, men ønsker å gjøre dette så skånsomt som mulig, sier Hansen til TU.

Over 100 bedrifter

Norsk olje og gass har over 100 medlemsbedrifter. Det største bidraget kommer fra oljeselskapene som betaler kontingent som fastsettes hvert år, en del er lik, mens den andre er basert på antall ansattes arbeidslønn. Det sier seg da selv at Statoil er den desidert største bidragsyteren.

Leverandørbedriftene som leverer utstyr til norsk sokkel, betaler 1,5 prosent av lønnskostnader, men ikke mindre enn 20 000 kroner. I tillegg kommer store midler til FoU, støttebidrag og felles prosjekter/undersøkelser som Norsk olje og gass gjør i samarbeid med industrien.

Etter det Teknisk Ukeblad kjenner til, er budsjettet til Norsk olje og gass på nærmere 150 millioner, men det står ingenting om regnskap eller budsjett på verken nettsider eller siste årsberetning fra 2015. Beretningen fra 2016 er ikke lagt ut.

Norsk olje og gass er en underavdeling i NHO som i løpet av det siste året også har omorganisert både ved hovedkontoret i Oslo og ved regionkontorene.