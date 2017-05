De går fra norsk oljekrise til et nytt amerikansk skifereventyr

HOUSTON: Norske leverandører med ny teknologi for oljeindustrien, har et enormt potensial for inntekter om de kommer seg til Houston for å selge seg inn hos de store oljeselskapene i skiferolje-markedet.

Det siste året har aktiviteten i det store skiferfeltet Permian-bassenget på grenseområdene i Texas og New Mexico eksplodert. Ifølge en oversikt fra Baker Hughes er det nå cirka 350 rigger i området. Hver uke kommer nye rigger til og det bores flere hundre brønner hver eneste dag i dette bassenget.

«Permania» er blitt et uttrykk også på oljemessen OTC, der det heteste temaet er amerikanernes eventyrlige vekst i oljeproduksjonen.

– Det er nå vi må satse om vi skal være med. Vi selger mer enn noen gang etter noen vanskelige år, sier direktør Trond Olsen i Laksevåg-selskapet ClampOn som har vært basert i Houston siden 1997.