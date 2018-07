Norsk mikrohelikopter med to om bord har styrtet i Finland

Et norsk mikrohelikopter med to personer om bord har styrtet i Finland. Et norsk ambulansehelikopter har startet et søk etter det styrtede helikopteret.

HRS Nord-Norge koordinerer redningsaksjonen med Finland.

– Helikopteret er et såkalt Gyrokopter. Det er norskeid og har plass til pilot og én passasjer, opplyser HRS Nord-Norge på sin Twitter.

Det er foreløpig ingen kjent årsak til ulykken, men HRS skriver på Twitter at værforholdene er bra, med høyt skydekke og nedbørsfritt.

En luftambulanse er fremme ved området hvor mikrohelikopteret styrtet. Et annet helikopter er fortsatt på vei, for å bistå i søket.

Styrten skjedde i nærheten av Kilpisjärvi i Finland, skrev HRS Nord-Norge på Twitter i 18.30 tiden.

– Det eneste vi vet er at et norsk minifly eller gyrokopter har falt ned i Finland, Øyvind Aadde i Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG.

Kilpisjärvi ligger i området der Norges, Sveriges og Finlands grenser møtes.