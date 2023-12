Norsk kjernekraft AS og administrerende direktør Jonny Hesthammer har møtt mye motstand de siste ukene. Skikkelig støy ble det da Norsk Industri og Fornybar Norge la frem en rapport fra Rystad Energi.

Rapporten konkluderte med at kjernekraft ikke vil bli en del av norsk energiløsning. I hvert fall ikke på lang tid ennå. Hovedkonklusjonen fra Rystad var at det vil ta for lang tid før de nye designene innen kjernekraft (små modulære reaktorer – SMR) kommer tilstrekkelig ned i pris til å kunne konkurrere mot alternative energikilder. Det må rett og slett en læringskurve til. Og det vil ta tid.

Norsk Industri fikk også LO med seg på laget i å avfeie kjernekraft som løsning for å bidra til å slukke nasjonens energibehov. Debatten førte til ytterligere støy etter en episode der det ble oppfattet som om to professorer ved NTNU ble presset til taushet av egen rektor etter påtrykk fra sjefen i nettopp Norsk Industri.

– Det som har skjedd nå med NTNU og spesielt Norsk Industri-lederen Sunde, som gikk ut og truet rektor til å komme med et dementi og rett og slett gå bak ryggen på sine ansatte, det synes jeg er oppskriften på et skittent spill og kanskje viser en agenda som det ikke lukter helt bra av etter min mening, sier Hesthammer.

Ikke i fosterstilling

Forsøket på å «slakte» kjernekraft som mulig fremtidig bidragsyter i det norske kraftnettet har ikke ført til at Hesthammer ligger sammenkrøpet i fosterstilling hjemme i et mørkt kott. Tvert imot ser det ut til at den ivrige fremsnakkeren av kjernekraft selv ser på det hele som et tegn på at initativet han fronter virkelig bør være en del av fremtidens energimiks.

Ikke minst lar han seg inspirere av en stor interesse for kjernekraft. Hele 42 kommuner har til nå henvendt seg til Norsk Kjernekraft for å få vite mer om hva de kan gjøre for lokal kraftproduksjon. Kommunene ønsker seg kraft for å etablere ny industri og arbeidsplasser.

Og ja, vi snakker om fremtiden. Selv i Hesthammers optimistiske scenario snakker vi om minst ti år før det første norske SMR-anlegget kan stå klart.

La det også være sagt at Hesthammer selv er enig i enkelte av konklusjonene i den nå famøse rapporten fra Rystad Energi.

