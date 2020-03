Norsk Industri frykter tysk kollaps

Norsk Industri sendte tidligere i uka ut et spørreskjema til 459 medlemsbedrifter om korona-effekter. Resultatet var relativt oppløftende.

Analysen viste at 19 prosent av bedriftene har problemer med råvaretilgang og leveranser fra underleverandører.

Det vil si at 81 prosent ikke har merket effektene av korona. Blant dem er Norsk Hydro.

Liten effekt

– Hittil har virussituasjonen hatt veldig liten innvirkning på driften vår. Både metallverkene og kraftverkene våre produserer som normalt, og vi har tilgang på råmaterialer og får sendt metall til kundene våre, som normalt, skriver Øyvind Breivik som jobber med samfunnskontakt i Hydro Energi.

Ett av spørsmålene dreide seg om medlemmene hadde fått problemer med egen produksjon. Kun syv prosent svarte ja. Det vil si at 93 prosent så langt var uberørt.

Etter at svarene kom inn til Norsk Industri, har situasjonen eskalert.

Kina på vei opp

Produksjonen er i ferd med å komme i gang i Kina, men hjelper lite når Norge langt på vei er i ferd med å stanse opp. Italia og Østerrike er hardt rammet.

Norsk Industri skriver i sin analyse at den nye situasjonen i Norge vil få store konsekvenser. I tillegg kommer frykten for at det vil bli langt verre i resten av Europa.

– Skrekken nå er at Europas største industrinasjon, Tyskland, får korona i et visst omfang. Der er det mange kunder og underleverandører til norsk industri – i tillegg til at tysk industri inngår i nær sagt alle verdikjeder for industrien, skriver Norsk Industri.

Torsdag var det meldt om drøye 2.000 smittede i Tyskland og 3 døde. Norge er offisielt 621 smittet, og Sverige 500. I Italia er tallene 12.462 smittede og 827 døde.

Forberedt på det verste

Norsk Hydro forbereder seg ved å gå gjennom sine planer.

– Det viktigste vi har gjort er å planlegge for at utbruddet kan bli verre,sier Breivik.

Derfor har Hydro blant annet gjennomgått og oppdatert beredskapsplanene for å være best mulig forberedt dersom situasjonen tiltar og blir verre.

Aluminiumsproduksjon i Årdal. Bilde: Anders J. Steensen

– Vi har iverksatt tiltak som gjør at folk kommer i mindre fysisk kontakt med hverandre. Vi legger opp til at folk kan benytte seg av hjemmekontor der det er praktisk mulig. Og vi reduserer reisevirksomhet til det som er forretningskritisk og som ikke kan gjøres via digitale samhandlingsverktøy, sier Breivik.

De problemene norske selskaper har rapportert om, kan tilskrives effektene av stans i mange fabrikker i Kina, ikke minst i Hubei-provinsen i Kina.

Norsk Industri skriver i sin rapport at en stor del av kritiske underleverandører innen elektronikk-komponenter er lokalisert i provinsen der utbruddet startet. Disse inngår i sofistikerte verdikjeder over hele verden og bidro raskt til forsinkelser og leveranseproblemer direkte i norsk industri og til kunder overalt. I tillegg til stopp i verdikjeden i Kina, klappet etterspørselen fra Kinas industri sammen.

Tøffe metoder

Nå ser det ut til at Kina har klart å begrense utbruddet, takket være ekstreme metoder.

– Det er vår frykt at demokratiene i Vesten vil bruke langt lengre tid på tilsvarende bekjempelse. Nyheten i dag om at USA stopper innreise for alle fly fra Europa sier alt om hvordan dette nå eskalerer, skriver Norsk Industri.

Norsk og europeisk industri får mye produksjonskritisk utstyr fra leverandører og underleverandører i Italia.

– Nå oppleves mye av det samme for Italia som var tilfelle for Kina uka i forveien. Men da situasjonen per 9.-10. mars ikke var helt kritisk, hadde de akutte problemene ennå ikke slått helt inn. Dog varslet svært mange at problemene ville oppstå innen kort tid. Det var en uttalt frykt i industrien om hva som kan skje om problemene brer seg til flere land i Europa, heter det i analysen.