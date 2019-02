Norsk CO2-fangst kan bli utsatt igjen

Det handler om et klimapolitisk prestisjeprosjekt: Karbonfangst og lagring skulle bli et av Norges viktigste klimatiltak. Men tjue år etter at politikerne først begynte å snakke om det, er det fremdeles ikke noe storskala anlegg for fangst og lagring av CO 2 her til lands.

Da Høyre og FrP tiltrådte i 2013 var målet å få et fullskala anlegg på plass i 2020. Nå er byggestart skutt lenger ut i tid.

Torsdag foreslo SV og Arbeiderpartiet i Stortinget at regjeringen skulle forplikte seg til å starte bygging av minst et anlegg allerede neste år, men forslaget vant ikke flertall.

– Trist, sier Lars Haltbrekken som er stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson for SV.

Dyre forsinkelser

Lars Haltbrekken i SV er bekymret. Bilde: Scanpix

Både sementfabrikken Norcem i Brevik og energiselskapet Fortum i Oslo arbeider for tiden med forprosjekter for hvert sitt storskala anlegg for karbonfangst og lagring. Målet er dramatiske kutt i klimagassutslippene. Prosjektene har full støtte fra LO og bransjeorganisasjonen Norsk Industri.

– Det er innen karbonfangst og lagring av CO 2 Norge virkelig kan gjøre en forskjell, uttalte LO-topp Are Tomasgard, til TU 19. januar.

Direktør Per Brevik i HeidelbergCement Norge, som eier fabrikken i Brevik, har vært involvert i arbeidet med å fange CO 2 i en årrekke. Han sier til TU at det er grunnleggende for Norcem å få på plass en samarbeidsavtale med Olje- og energidepartementet om rammene for bygging av et fullskala anlegg i Brevik.

– Blir det for mange stopp i prosessen, blir det utfordrende for alle parter, sier han.

– Jeg aksepterer selvsagt at det er et politisk prosjekt, og at det da skal innom politisk behandling. Men blir det mange opphold mellom forprosjektering og prosjektering, så er det utfordrende, sier han. Også NHO har tidligere uttrykt bekymring for framgangen i prosjektet.

Brevik i Norcem peker på at prosjektorganisasjonen må bygges opp og bygges ned hver gang prosjektet settes på vent. Og hverken Fortum eller Norcem er ukjent med dette. Så seint som i oktober 2017 ble karbonfangstprosjektene satt på vent, da regjeringen skulle vurdere det på nytt.

– De politiske prosessene er tunge, og det går med mye tid på dem. Men dette er et prosjekt som Norge som nasjon har forpliktet seg til, så det får vi ta til etterretning, sier Brevik.

Mener regjeringen somler

I Norsk Industri er man ikke like tålmodig:

Direktør Per Brevik, med ansvar for alternative brensler og bærekraft i Norcem, går inn for Akers teknologi. Bilde: Tore Stensvold

– Det er avgjørende at regjeringen gjør som Stortinget har bedt om, og at det kommer en beslutning om å bygge et fullskala anlegg i 2020, uttalte direktør Stein Lier-Hansen til TU i midten av januar. Haltbrekken i SV frykter at regjeringen ikke er ivrig nok. Da Høyre og FrP-regjeringen tiltrådte i 2013, var målet at det fullskala anlegget skulle stå klart i 2020. Nå er utbyggingen skjøvet lenger ut i tid.

– Vi fremmet flere forslag også i fjor, hvor vi foreslo et langt mer forpliktende løp for regjeringen for å få til CO 2 -fangst og -lagring. Men også det ble nedstemt, sier Haltbrekken. Han sier det viktige nå, er å få på plass ordninger som gjør det mulig for bedriftene å ta investeringebeslutninger neste år.

– Det er et kjempestort økonomisk løft som skal til for å få på plass CO2-fangst og -lagring. Ingen tror at alt kan finansieres over statsbudsjettet alene, så det er viktig å få en realdiskusjon nå om forskjellige måter stat og næringsliv kan samarbeide for å få dette til, sier han.

– Hva er det konkret dere etterlyser?

Dette foreslo SV og Arbeiderpartiet Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til forpliktende fremdriftsplan for investeringsbeslutning om CO2-fangst og lagringsløsning basert på optimal industriell framdrift, slik at man muliggjør investeringsbeslutning senest våren 2020. Forslaget skal legges fram for Stortinget våren 2019.

– Vi etterlyser forskjellige forslag til hvordan fullskala-anlegg kan finansieres i et samarbeid mellom stat og næringsliv, sier Haltbrekken. Han sier han vil ha en egen sak i Stortinget hvor man får diskutert ulike finansieringsmodeller, slik at man kan skape flertall for en modell som er økonomisk levedyktig.

Får man ikke snart på plass en levedyktig finansieringsmodell, mener Brevik i Norcem det er sannsynlig at bedriften igjen må demobilisere prosjektorganisasjonen til høsten:

– Vi vil ha noen oppgaver å jobbe med, om det stilles noen penger til disposisjon. Men mest sannsynlig blir det en demobilisering og en eventuell ny mobilisering seinere. Det vil bli nok en utfordring for prosjektet, sier han

– I verste fall kan det gå nesten to år fra vi leverer forprosjekt-rapporten, til vi kan starte realiseringen. Da kan man nesten komme i den situasjonen at store deler av underlaget er blitt utdatert, og må gjennomgås på nytt, før vi kan starte igjen, sier han.

Regjeringen trenger tid

Forslaget fra SV og Arbeiderpartet ble behandlet som del av en plan med 37 ulike forslag for å stramme inn klimapolitikken. Alle forslagene ble nedstemt.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg hadde ikke tid til å la seg intervjue av TU om saken, men har sendt følgende kommentar på e-post:

«Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologispredning i et internasjonalt perspektiv. Både staten og industriaktørene i prosjektet er opptatt av å følge et godt industrielt prosjektløp. Det innebærer at vi må bruke nødvendig tid på planleggingen av prosjektet. Regjeringen ønsker ikke å øke risikoen i prosjektet ved å forsere tidsplanen. Vi ønsker at industriaktørene og staten får tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendig planlegging før en beslutning fattes. En investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021.

Flertallet på Stortinget besluttet våren 2018 at regjeringen skal legge fram en orientering om aktuelle finansieringsmodeller for fangst, lagring og transport av CO₂ i løpet av våren 2019. Dette vil vi følge opp.»

Haltbrekken i SV mener svaret fra Olje- og energiministeren ikke er godt nok. Han sier spørsmålet om finansieringsmodell bør behandles som egen sak i Stortinget, og at en orientering slik regjeringen legger opp til ikke er forpliktende nok.

Han sier det trengs en konkret framdriftsplan som kan legge til rette for en investeringsbeslutning senest våren 2020, og mener spesielt Venstre og KrF burde ha stemt for Ap og SV sitt forslag.

