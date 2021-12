Norges største nettselskaper utsetter ny nettleie

Nettselskapet Elvia med 900.000 kunder i Oslo, Viken og Innlandet har bestemt seg for å utsette innføring av ny nettleie fra nyttår. Det samme har BKK Nett med sine 260.000 kunder. Begge viderefører dagens modell og priser.

Også BKK Nett, Agder Energi Nett, Lnett og Haugaland Kraft Nett i Rogaland, Elmea i Nordland og Norgesnett øst i Viken utsetter ny nettleie. Nettselskapet Lede skal bestemme seg i løpet av dagen, mens trønderne skal få svar fra Tensio tirsdag.

Så sent som fredag sa bransjeorganisasjonen Energi Norge at det ikke var teknisk mulig å reversere ny nettleie nå, fordi store, tunge it-systemer allerede var rigget for en omlegging.

– Det betyr at nettleien innføres. Formelt sett er dette opp til nettselskapene, sa Energi Norge-sjef Knut Kroepelien før helgen.

«Må fortsatt subsidiere elbileiere»

Mandag skriver Energi Norge at dette var basert på tilbakemelding fra nettselskapene om at arbeidet med å overføre kundedata til ny modell var kommet for langt, og at systemene ikke er laget for å reversere slike data til en gammel modell som selskapene var pålagt å skrote.

– Med det politiske presset som nå er oppstått, velger mange selskaper å kaste seg rundt for å endre planene. Noen hadde ennå ikke gjennomført konverteringen. Andre som var i full gang, vil nå jobbe gjennom julen for å reversere hele prosessen, skriver Kroepelien.

Han mener strømkundene er taperne.

– Helomvendingen betyr at folk med lavt og jevnt strømforbruk fortsatt må subsidiere elbileiere og andre med stort samtidig forbruk som påfører strømnettet milliardinvesteringer, skriver Kroepelien.

Rekker ikke å øke prisene

Valg av nettleiemodell betyr ikke noe for nettselskapenes inntekt, da samlet inntekt bestemmes av myndighetene.

Fra nyttår var det, uavhengig av nettleiemodell, planlagt og varslet en prisøkning på syv prosent for Elvia. Men heller ikke dette rekker de å gjennomføre.

– Ettersom det kun er dager igjen til årsskiftet, vil Elvia videreføre dagens struktur og nettleiepriser. Vi rekker ikke å justere for den varslede og nødvendige prisøkningen, som ikke skyldes modell-valget, men økte kostnader til drift av nettet. Prisøkningen vil derfor komme noe senere, opplyser Elvia til VG.

Også BKK varslet at de fortsetter med dagens priser.

BKK: Har brukt store ressurser

– Dette ble stoppet i Stortinget i tolvte time, etter at vi har informert 260 000 kunder om den nye modellen, og brukt store ressurser på å tilrettelegge for den. Vi lytter selvsagt til Stortingsflertallet. Samtidig synes vi det er uheldig at en energipolitisk viktig nyordning som myndighetene selv har pålagt nettselskapene, blir utsatt bare to uker før den skal innføres.

Ny nettleie Myndighetene har i en årrekke forsøkt å innføre en ny nettleiemodell som prissetter bruk av effekt, altså hvor mye strøm man bruker samtidig. Dette skulle innføres fra nyttår 2021/2022. Fredag 17. desember vedtok regjeringspartiene og SV å skrote forslaget om ny nettleie, som altså skulle innføres to uker senere. Energi Norge svarte at omgjøringen kom for sent, og at ny nettleie ville innføres uansett. I løpet av dagen varslet likevel en rekke nettselskaper at de kom til å stanse ordningen.

Det skriver Ketil Tømmernes, administrerende direktør i BKK Nett, i en pressemelding mandag.

– Uten denne nettleiemodellen mister vi muligheten til å skape en adferdsendring blant forbrukerne. Det kan føre til at vi må bygge ut enda mer strømnett, og at kostnadene til å bygge ut og drifte nettet øker, skriver Tømmernes.

Kroepelien holder fast på at nettselskapene har full anledning til å beholde dagens nettleie, og sier at noen vil gjennomføre innføringen som planlagt.