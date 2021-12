– Ikke teknisk mulig å reversere ny nettleie nå

– Alt er lagt til rette for å begynne ved nyttår. Store, tunge it-systemer er rigget for en omlegging. Å gjøre om på dette krever mye jobb både på systemleverandørenes side, og for nettselskapene, sier Kristin H. Lind, som leder Energi Norges avdeling for nett og kraftsystem.

I dag ble Ap, Sp og SV enige om å utsette innføringen av den nye nettleieordningen, som skulle komme fra nyttår. De har også satt nettselskapene i gang med å lage en kompensasjonsordning for høye strømpriser.

– Å gjøre begge deler samtidig, går ikke. Det handler om tida og veien, sier Lind.

– Systemene er allerede endret

Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, er svært overrasket over politikernes snuoperasjon.

– Vi har innrettet oss lojalt til de nye reglene, som senest ble bekreftet av statsråden på mandag. Så vi er svært overrasket over at ikke Ap støtter det.

– Hvorfor er det så teknisk vanskelig å fortsette som før?

– Disse systemene er allerede endret. Det er snakk om en omfattende systemomlegging og våre medlemmer sier at det ikke lenger lar seg reversere. Det hadde vi informert politikerne om, sier Kroepelien.

– Nettleien innføres uansett

Arbeiderpartiet sier at nettselskapene ikke skal pålegges å innføre den nye ordningen fra 1. januar og heller ikke i løpet av våren. Men ifølge Energi Norge er det heller ikke er noe forbud mot å innføre ny nettleie.

– Det betyr at nettleien innføres. Formelt sett er dette opp til nettselskapene. Det er ikke et spørsmål om politikk eller jus, men om teknikk.

– Betyr det at noen nettselskaper kan komme til å innføre ny nettleie, mens andre greier å snu før nyttår?

– Den uklarheten må politikerne svare for, men inntrykket fra våre medlemmer er at dette teknisk sett ikke lar seg reversere, sier Kroepelien.

SV-leder Audun Lysbakken, som har vært med på å presse gjennom vedtaket, skriver dette svaret til Energi Norge på Twitter:

Elvia vet ikke om de rekker å gjøre om

Norges største nettselskap, Elvia, vet ikke om de greier å gjøre om sine systemer før nyttår.

– Vi har kommet langt i å rigge den nye modellen, så dette vet vi ikke. Vi fikk denne beskjeden først i dag tidlig, så det er rimelig seint. Nå er det møter hele dagen hvor vi skal se på hva som er systemmessig mulig, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Også nettselskapene og Energi Norge skal ha hastemøter om dette i dag. Kristin H. Lind i Energi Norge er redd at noen nettselskaper kan få et omdømmeproblem også hvis de snur:

– Noen selskaper har apper som viser hva kundene ville betalt med ny og gammel modell. Mange ville fått mindre nettleie – da kan det bli et problem andre veien, sier Lind.