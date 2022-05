Norges nye ubåtjeger står fortsatt på bakken på Evenes

Mens selve leveransen av fem bestilte Boeing P-8A Poseidon følger tidsskjema, er byggingen av ny infrastruktur på Evenes forsinket og langt over budsjett.

Nå kommer det fram at også fram at innfasinga av de nye maritime patruljeflyene drar ut i tid:

Ifølge Framover har P-8A ennå ikke begynt å fly fra Evenes, snart tre måneder etter at det første flyet ankom norsk jord.

Oppdaterte manualer

Generalmajor Rolf Folland, sjef i Luftforsvaret, sier til avisa at forsinkelsen skyldes at vedlikeholdsmanualene for Poseidon ennå ikke er godkjent av Forsvarsmateriell (FMA).

Brigader Jarle Nergård, sjef for luftkapasiteter i FMA, forklarer dette kommer av at dokumentasjonen til flyet var basert på US Navys lister over smøreoljer, lakk, rensemidler og andre produkter som behøves til daglig vedlikehold. En del av dette er ikke å få tak i på det sivile markedet.

– Derfor har vi måttet jobbe oss gjennom all dokumentasjonen for P-8, finne tilsvarende sivilt produkt og bekrefte at disse kan brukes – og hvordan. Deretter har vi måtte oppdatere vedlikeholdsmanualene og fått de godkjent. Deretter må vi bestille opp produktene. Det er tidkrevende, men løsbart, sier han til Framover.

Slik det ser ut nå, er det i starten av juni at Luftforsvaret omsider kan starte opp med å operere, teste og utvikle P-8 fra Evenes-basen.

Luftforsvaret mener at det fortsatt er realistisk å oppnå første operative evne (IOC) med P-8 sommeren 2023, slik at de nye flyene kan overta oppdraget P-3 Orion har utført i over 60 år fra Andøya.

To fly i Norge

Norge bestilte for fem år siden fem Boeing P-8A Poseidon maritime patruljefly (MPA) som skal erstatte dagens P-3 Orion og DA-20 Jet Falcon.

Disse er kjøpt gjennom det amerikanske FMS-programmet («foreign military sales») med en kostnadsramme justert til 11,2 milliarder kroner.

Den første av de nye ubåtjegerne landet på Evenes 24. februar. Dette var «Viking» (9583) som 25. mars fikk selskap av «Ulabrand» (9584).

Allerede på sensommeren 2019 var de første norske besetningene ferdig utdannet på P-8 i Jacksonville nordøst i Florida. De har jobbet som instruktører eller deltatt i operasjonell testing og evaluering (OT&E) fra marineflybasen Patuxent River i Maryland på USAs østkyst.

Målet er å være fullt operative (FOC) med fem fly og ti crew i 2025, på samme tid som også F-35A skal oppnå full operativ evne med blant annet JSM-missilet integrert.

Kostnadssmell

Siden januar har Luftforsvaret også utført Natos QRA-beredskap («Quick Reaction Alert») i nord med F-35A stasjonert på den nye framskutte operasjonsbasen.

I april opplyste daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i Stortingets spørretime at basen kan komme til å koste opp mot åtte milliarder kroner.

Det er tre milliarder kroner mer enn kostnadsrammen på 5,2 milliarder kroner som Stortinget har lagt til grunn.